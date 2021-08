Lex anty-TVN. Byli ministrowie piszą list do rządu

Byli ministrowie spraw zagranicznych i obrony narodowej Polski napisali list otwarty skierowany do rządu w sprawie lex anty-TVN. Zaapelowali o "zaprzestanie wrogich działań wobec amerykańskich inwestorów" i "respektowanie podstawowych wartości - demokracji, praworządności i wolności słowa".

Lex anty-TVN. "Stawką jest nasza niepodległość"

"Jako ministrowie spraw zagranicznych i obrony narodowej służący w przeszłości Rzeczypospolitej Polskiej i w poczuciu szczególnej odpowiedzialności za Jej bezpieczeństwo wyrażamy najwyższe zaniepokojenie działaniami obozu rządowego, które zmierzają do osłabienia więzi sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi" - napisali.

Stwierdzili, że "ostatnie trzy dekady naszej niepodległości i wolności są ściśle związane ze wsparciem USA i wejściem do Sojuszu Północnoatlantyckiego". Wskazali też, że "bezpieczeństwo, demokracja i wolność obywateli Polski zależą od kontynuacji przyjaźni, sojuszu i partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, kto aktualnie sprawuje rządy w obydwu krajach".

"Wzywamy obecny rząd do zaprzestania wrogich działań wobec amerykańskich inwestorów i respektowania podstawowych wartości podzielanych przez przyjazne Polsce państwa Zachodu - demokracji, praworządności i wolności słowa. Stawką jest nasza przyszłość, stawką jest nasza niepodległość" - napisali byli szefowie MSZ i MON.

Lex anty-TVN

Na początku lipca grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. Sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła projekt 27 lipca i przesłała go do dalszych prac.