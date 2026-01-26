Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rusza kwalifikacja wojskowa. Wezwania trafią do 235 tysięcy osób - kto je dostanie?

Do kwalifikacji wojskowej
Władysław Kosiniak-Kamysz o polskim zaangażowaniu w operacje NATO
Źródło: TVN24
Już za kilka dni rusza w Polsce kwalifikacja wojskowa. Wezwania mogą się spodziewać między innymi tegoroczni 19-latkowie. Kto jeszcze? Na czym polega kwalifikacja wojskowa i co grozi osobom, które się na niej nie stawią?

Od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku w Polsce przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej i określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej. Wezwania do stawienia się przed komisją wojskową trafią do około 235 tysięcy osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Udział w kwalifikacji jest obowiązkiem dla osoby, która otrzymała wezwanie.

Psycholożka z rozrusznikiem serca. I wojskową kategorią A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Psycholożka z rozrusznikiem serca. I wojskową kategorią A

Justyna Suchecka, Maria Mikołajewska

Kto otrzyma wezwanie? Co grozi osobom, które się nie stawią?

Osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji wojskowej otrzymają imienne wezwania od wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Takie wezwanie powinny otrzymać co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem kwalifikacji.

Jeśli osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie na kwalifikacji, zobowiązana jest zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Takie zawiadomienie należy złożyć najpóźniej w dniu wyznaczonego stawiennictwa - wraz z podaniem przyczyny nieobecności. Wówczas wyznaczony zostanie kolejny termin.

Osobom, które bez uzasadnienia nie stawią się na kwalifikacji, grozi grzywna albo przymusowe doprowadzenie przez policję.

W 2026 roku wezwania do stawienia się przed komisją mogą się spodziewać:

  • mężczyźni urodzeni w 2007 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach 2002-2006, którzy jeszcze nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2024 i 2025 zostały uznane przez powiatowe albo wojewódzkie komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, a także osoby, u których okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1999-2007, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu ich uzyskania, które w danym roku szkolnym lub akademickim (2025-2026) kończą kształcenie i które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej. To m.in. kierunki medyczne, psychologiczne czy weterynaryjne;
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
Wezwanie na komisje wojskową
Wezwanie na komisje wojskową
Źródło: TVN24+

Jakie są kategorie wojskowe

W trakcie kwalifikacji przeprowadzane są badania lekarskie i psychologiczne oraz orzeka się kategorię zdolności do służby wojskowej. Wyróżniamy cztery kategorie:

  • A - zdolność do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
  • B - czasowa niezdolność do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
  • D - niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
  • E - trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Podczas kwalifikacji wojskowej dana osoba otrzymuje też stopień szeregowego i zostaje przeniesiona do pasywnej rezerwy wojskowej.

Co przynieść na kwalifikację

Na kwalifikacji trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości, dokumenty potwierdzające wykształcenie, kontynuowanie nauki oraz posiadane kwalifikacje lub uprawnienia (np. prawo jazdy), a także dokumentację medyczną istotną dla procesu orzeczniczego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rodziny poległych chcą reakcji rządu i Nawrockiego. "Cios w samo serce"

Rodziny poległych chcą reakcji rządu i Nawrockiego. "Cios w samo serce"

Wdowa po żołnierzu o słowach Trumpa. "To cios w serce"

Wdowa po żołnierzu o słowach Trumpa. "To cios w serce"

Świat

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

Udostępnij:
TAGI:
obronnośćWojsko
Czytaj także:
imageTitle
Miasto w żałobie, hala w ciszy. "Czułem to cierpienie, musi nastąpić wiele zmian"
EUROSPORT
Pilne
"Polska będzie największym beneficjentem". Jest zgoda Komisji Europejskiej
Świat
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Alert RCB dla kolejnych regionów. "Ogranicz podróże"
METEO
imageTitle
Czołowi tenisiści przyłapani. W Wielkim Szlemie to zabronione
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Minister Żurek skomentował nagranie z samochodu. "Ocena należy do policji"
Polska
Utrudnienia na dworcu w Lesznie
Ponad dziewięć godzin opóźnienia na kolei
METEO
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i podsekretarz stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys w drodze na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim
Pierwsze informacje po spotkaniu Nawrockiego z Sikorskim
Polska
Trudne warunki na drogach, Szczecin
"Mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek"
BIZNES
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Opóźnienie pociągu dłuższe niż czas całego przejazdu
WARSZAWA
Bernhard van Oranje i Annette Sekreve
Rozwód w rodzinie królewskiej. "Trudny krok" po 25 latach
Świat
Tom Homan, były szef amerykańskiej agencji ds. imigracji i egzekwowania przepisów celnych (ICE)
Trump wysyła do Minnesoty "cara od granicy"
Świat
Zimowe opady
Jakie będą dalsze losy opadów marznących?
METEO
Tygrysica z wrocławskiego zoo zdemontowała trzy kamery
Tygrysica zniszczyła trzy kamery monitoringu na wybiegu. Nagranie
Wrocław
imageTitle
Toster nagrodą pocieszenia po porażce ze Świątek
EUROSPORT
imageTitle
Oficjalny skład reprezentacji Polski na igrzyska
Najnowsze
Tramwaje nie jeżdżą w Berlinie
Atak zimy w Niemczech. Berlińskie tramwaje sparaliżowane
METEO
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Główna wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła
BIZNES
Superwizjer - historia odpadowego rekina
Nowe informacje w sprawie "odpadowego rekina"
Filip Folczak
Edyta, Dorota i Katarzyna żyją z przeszczepionymi narządami
Zachorowali z dnia na dzień. Żyją, bo dostali najpiękniejszy dar
Zuzanna Kuffel
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
50-latek zatrzymany po groźbach wobec prezydenta Krakowa. Miszalski zabrał głos
Kraków
polska chojnice urząd skarbowy budynek shutterstock_2099524255
Nadchodzi rewolucja. Urzędy dłużej czynne
BIZNES
Kokaina zabezpieczona przez służby
Kokainę mieli nie tylko w aucie, trzy osoby aresztowane
WARSZAWA
Trudne warunki na jezdniach i chodnikach
Cienki lód na chodnikach, wieczorem marznąca mgła
WARSZAWA
imageTitle
Prezes PKOl oburzony. "Nie pamiętam, żeby aż taka historia się kiedykolwiek wydarzyła"
EUROSPORT
Drzewo w Rabce-Zdroju przygniotło trzy osoby (zdjęcie z 1 kwietnia 2024 r.)
Podczas wichury zginęły dwie kobiety i dziecko. Śledztwo umorzone, ale to nie koniec
Kraków
shutterstock_1916616899
Nowe stawki i więcej płatnych dróg od lutego
BIZNES
Kneecap podczas koncertu na festiwalu Glastonbury
Open'er z kolejnymi artystami. Do Polski wraca Kneecap
Martyna Nowosielska-Krassowska
imageTitle
Igrzyska bez Simona Ammanna
EUROSPORT
Gołoledź na ulicach Poznania
Chodniki zmieniły się w lodowiska. Szpitale przeżywają oblężenie
Poznań
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił stojącą na przystanku 14-latkę 
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica