Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy, odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 do doniesień, że część pieniędzy, które Fundacja Profeto otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości, szła na prywatne wydatki księdza Michała O. - Za 3,5 miliona złotych kupił skarpetki na handel, bo jak wiemy, generalnie ksiądz O. po to jest księdzem, żeby handlować skarpetkami - ironizował. Skomentował też pomysł Władysława Kosiniaka-Kamysza, by wystawić wspólnego kandydata koalicji rządowej w wyborach prezydenckich. - Jeden z braci chyba się zagubił, a drugi chyba się popłakał - powiedział.

TVN24 nie podaje pełnego nazwiska księdza Michała O. i nie pokazuje jego twarzy, ponieważ pełnomocnik księdza nie zgodził się na publikowanie jego wizerunku w naszych relacjach i materiałach.

W opublikowanym w poniedziałek artykule "Gazety Wyborczej" czytamy, że część pieniędzy, które Fundacja Profeto dostała z Funduszu Sprawiedliwości, szła na prywatne wydatki księdza Michała O. "GW" pisze, że "były też wpłaty dla jego rodziców i dla spółki, w której udziały ma jego adwokat i wiceprezeska fundacji". Miliony złotych miały iść na "sprzęt do produkcji telewizyjnych i skarpetki".

"Jak wiemy, generalnie ksiądz O. po to jest księdzem, żeby handlować skarpetkami"

Do sprawy odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy.

- Jeżeli to się wszystko potwierdzi, a myślę, że się potwierdzi, to trzeba to nazywać prostymi słowami: dwóch przewalaczy, korzystając z różnego typu możliwości ich prominentnych przyjaciół w rządzie, korzystając z państwowych pieniędzy, łatwo się wzbogaciło - mówił. Oprócz księdza O. wymienił Pawła Szopę, twórcę i właściciela marki Red is Bad, który w piątek został zatrzymany w Dominikanie. Szopa był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, w którym jest podejrzanym.

Odnosząc się do doniesień w sprawie księdza O., Czarzasty mówił: - Za 3,5 miliona złotych kupił skarpetki na handel, bo jak wiemy, generalnie ksiądz O. po to jest księdzem, żeby handlować skarpetkami. Pięć milionów dał na studia telewizyjne, bo jak wiemy, każdy dobry ksiądz zwykle robi sobie studio telewizyjne - mówił dalej.

"Jeden z braci chyba się zagubił, a drugi chyba się popłakał"

Czarzasty odniósł się także do słów wicepremiera i szefa MON, a także prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zaproponował wyłonienie wspólnego kandydata koalicji rządowej w wyborach prezydenckich.

Zdaniem Czarzastego taka propozycja powinna zaniepokoić zwłaszcza politycznego partnera szefa MON, lidera Polski 2050 i marszałka Sejmu Szymona Hołownię. - Myślę, że pan Hołownia powinien usiąść nad brzegiem rzeki i zapłakać w związku z tym. Do przedwczoraj pan Kosiniak, mój kolega Władek, mówił, że fajnie, żeby był jeden kandydat i żeby to był Hołownia, to ja to rozumiałem - dwóch braci w walce na polu bitewnym, stojący koło siebie, jeden drugiego popiera - mówił.

- Ale przedwczoraj jeden z braci chyba się zagubił, a drugi się popłakał. Myślę, że muszą sobie to wyjaśnić - dodał.

Według Czarzastego propozycje takie jak ta wicepremiera powinno się zgłaszać "w odpowiednim gronie", a nie ogłaszać je najpierw publicznie.

Czarzasty o partii Razem: cieszę się, że nastąpiło rozwiązanie konfliktu

Czarzasty odniósł się także do tego, że kongres partii Razem zdecydował o opuszczeniu parlamentarnego klubu Lewicy i utworzeniu koła partii Razem w Sejmie.

- Obserwuję ten konflikt w partii Razem od kilku miesięcy. Cieszę się, że tam wreszcie nastąpiło rozwiązanie - powiedział.

- Adrian (Zandberg - red.) podjął taką decyzję, że generalnie mógł współrządzić i wziąć odpowiedzialność. Postanowił - powiem szczerze - siedzieć z boku i komentować. Moim zdaniem to nie jest dobra decyzja, czas pokaże - dodał.

Czarzasty o propozycji, aby Wigilia była dniem wolnym od pracy: powiem to, czego nie powinno się mówić

Czarzasty mówił także o propozycji złożonej przez jego ugrupowanie, aby Wigilia była dniem wolnym od pracy.

- Powiem państwu to pierwszy raz, z głębi serca. Całe życie pracowałem w prywatnym biznesie, w wydawnictwie. Jestem wydawcą, to nie jest tajemnica. Zawsze w Wigilię dziewczyny nie przychodziły do pracy. I teraz powiem to, czego nie powinno się mówić - a my żeśmy przychodzili chłopy, jeden nawet kiedyś usnął pod choinką. I od rana było "wszystkiego najlepszego, zdrowie, zdrowie" - mówił. Dodał, że z jego doświadczenia wynika, iż w tym dniu i tak "żadnej roboty nie było".

Autorka/Autor:mjz

Źródło: TVN24