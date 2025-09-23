Brejza pyta o "człowieka zapodającego środki odurzające". Zgłosił się sam

Karol Nawrocki zażył coś podczas uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych Źródło: TVN24

Kamery zarejestrowały, jak Karol Nawrocki w trakcie poniedziałkowej uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych wykonuje podobny gest do tego z debaty prezydenckiej w maju, który był szeroko komentowany. Nawrocki przyznał wtedy, że zażywał woreczki nikotynowe.

Na nagraniu z Nowego Jorku widać, jak jeden z młodych współpracowników Nawrockiego wyciąga charakterystyczne okrągłe pudełko i przekazuje je prezydentowi.

Brejza: kieruję interwencję do prezydenckiej kancelarii

"Właśnie kieruję interwencję do Kancelarii Prezydenta o funkcję, jaką pełni ten człowiek zapodający środki odurzające. Jaki ma zakres obowiązków (dostarczanie towaru?), wynagrodzenie, zakres zadań" - przekazał w poniedziałek europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

Jakub Nadstawny zgłosił się sam

We wtorek odpowiedział mu mężczyzna widziany na nagraniach. "Szanowny Panie Europośle, nazywam się Jakub Nadstawny" - napisał.

"Uznaję też, że jako europoseł ma Pan zadania znacznie poważniejsze, niż ustalanie mojego zakresu obowiązków. Szkoda czasu na takie drobnostki, prawda?" - dodał. Stwierdził też, że "wyręczy" Brejzę i napisał, że jest "asystentem prezydenta RP".

Jakub Nadstawny - kim jest

Nazwisko Jakuba Nadstawnego nie figuruje na stronie internetowej kancelarii prezydenta. W lipcu syn prezydenta Daniel Nawrocki opublikował nagranie dotyczące kampanii prezydenckiej. Rozmawia na nim między innymi z Nadstawnym, który mówi, że "był kierowcą pana Karola". Następnie dodaje, że był odpowiedzialny też za tworzenie kampanijnych "filmików" zamieszczanych w mediach społecznościowych. Daniel Nawrocki stwierdził, że Nadstawny to "prywatnie jego bliski kolega".

Czym jest snus

Karol Nawrocki przyznał w trakcie kampanii prezydenckiej, że zażywa woreczki nikotynowe. Snusy oraz woreczki nikotynowe (ang. white snus) są produktami zawierającymi nikotynę, przy czym klasyczne snusy są produktem tytoniowym, a white snus działają na podobnej zasadzie, jednak nie zawierają tytoniu. Umieszcza się je pod wargą, gdzie nikotyna wchłania się przez błony śluzowe. Jeden woreczek zawiera ok. 50-60 mg nikotyny, czyli dwu-, trzykrotnie więcej niż papieros. Używanie tych produktów jest uzależniające i może prowadzić do takich samych problemów zdrowotnych jak tradycyjne palenie.

W Polsce, podobnie jak w większości krajów UE, sprzedaż snusów zawierających tytoń jest zakazana. Z kolei woreczki nikotynowe są legalne, a ich sprzedaż jest dozwolona osobom pełnoletnim. Była ministra zdrowia Izabela Leszczyna w październiku 2024 roku informowała, że jej resort pracuje nad ustawą zakazującą sprzedaż woreczków z nikotyną, które - jak oceniła - są "bardzo niebezpieczne i szkodliwe".

