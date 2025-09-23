Logo strona główna
Polska

Brejza pyta o "człowieka zapodającego środki odurzające". Zgłosił się sam

Karol Nawrocki i Jakub Nadstawny
Karol Nawrocki zażył coś podczas uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych
Źródło: TVN24
Kamery uchwyciły, jak prezydent Karol Nawrocki w ONZ wykonuje podobny gest do tych, kiedy przyjmował woreczki nikotynowe. Charakterystyczne pudełko podał mu młody współpracownik. Europoseł KO Krzysztof Brejza przekazał, że kieruje do prezydenckiej kancelarii interwencję, aby poznać funkcję tego mężczyzny. Odpowiedział mu sam zainteresowany.

Kamery zarejestrowały, jak Karol Nawrocki w trakcie poniedziałkowej uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych wykonuje podobny gest do tego z debaty prezydenckiej w maju, który był szeroko komentowany. Nawrocki przyznał wtedy, że zażywał woreczki nikotynowe.

Na nagraniu z Nowego Jorku widać, jak jeden z młodych współpracowników Nawrockiego wyciąga charakterystyczne okrągłe pudełko i przekazuje je prezydentowi.

"Wygląda znajomo?". Kamery przyłapały prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wygląda znajomo?". Kamery przyłapały prezydenta

Brejza: kieruję interwencję do prezydenckiej kancelarii

"Właśnie kieruję interwencję do Kancelarii Prezydenta o funkcję, jaką pełni ten człowiek zapodający środki odurzające. Jaki ma zakres obowiązków (dostarczanie towaru?), wynagrodzenie, zakres zadań" - przekazał w poniedziałek europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

Jakub Nadstawny zgłosił się sam

We wtorek odpowiedział mu mężczyzna widziany na nagraniach. "Szanowny Panie Europośle, nazywam się Jakub Nadstawny" - napisał.

"Uznaję też, że jako europoseł ma Pan zadania znacznie poważniejsze, niż ustalanie mojego zakresu obowiązków. Szkoda czasu na takie drobnostki, prawda?" - dodał. Stwierdził też, że "wyręczy" Brejzę i napisał, że jest "asystentem prezydenta RP".

Jakub Nadstawny - kim jest

Nazwisko Jakuba Nadstawnego nie figuruje na stronie internetowej kancelarii prezydenta. W lipcu syn prezydenta Daniel Nawrocki opublikował nagranie dotyczące kampanii prezydenckiej. Rozmawia na nim między innymi z Nadstawnym, który mówi, że "był kierowcą pana Karola". Następnie dodaje, że był odpowiedzialny też za tworzenie kampanijnych "filmików" zamieszczanych w mediach społecznościowych. Daniel Nawrocki stwierdził, że Nadstawny to "prywatnie jego bliski kolega".

Czym jest snus

Karol Nawrocki przyznał w trakcie kampanii prezydenckiej, że zażywa woreczki nikotynowe. Snusy oraz woreczki nikotynowe (ang. white snus) są produktami zawierającymi nikotynę, przy czym klasyczne snusy są produktem tytoniowym, a white snus działają na podobnej zasadzie, jednak nie zawierają tytoniu. Umieszcza się je pod wargą, gdzie nikotyna wchłania się przez błony śluzowe. Jeden woreczek zawiera ok. 50-60 mg nikotyny, czyli dwu-, trzykrotnie więcej niż papieros. Używanie tych produktów jest uzależniające i może prowadzić do takich samych problemów zdrowotnych jak tradycyjne palenie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zakażą woreczków i gum nikotynowych. Jest decyzja

Zakażą woreczków i gum nikotynowych. Jest decyzja

Świat
Rosnąca liczba zatruć dzieci przez woreczki nikotynowe

Rosnąca liczba zatruć dzieci przez woreczki nikotynowe

Ewa Żebrowska

W Polsce, podobnie jak w większości krajów UE, sprzedaż snusów zawierających tytoń jest zakazana. Z kolei woreczki nikotynowe są legalne, a ich sprzedaż jest dozwolona osobom pełnoletnim. Była ministra zdrowia Izabela Leszczyna w październiku 2024 roku informowała, że jej resort pracuje nad ustawą zakazującą sprzedaż woreczków z nikotyną, które - jak oceniła - są "bardzo niebezpieczne i szkodliwe".

pc

pc
Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

