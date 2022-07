Kąpieli na Zakrzówku w te wakacje nie będzie. Otwarcie basenów z poślizgiem

Baseny na Zakrzówku, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, pozostaną zamknięte do następnego sezonu wakacyjnego. Jak poinformował Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, miejsce jest wciąż placem budowy, a wykonawca musi dokonać poprawek. Jako że w tworzonym parku dochodzi do aktów wandalizmu, a mieszkańcy wypoczywają na zamkniętym i niebezpiecznym terenie, obszaru Zakrzówka pilnują od niedawna ochroniarze.

Budowa parku Zakrzówek, tworzonego w obszarze zalewu po dawnym kamieniołomie, idzie zbyt wolno, by z basenów skorzystać w te wakacje. Jak poinformował w czwartek Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, część parku zostanie otwarta jesienią, ale kąpielisko pozostanie zamknięte aż do następnego sezonu.

"Wstęp na ten teren jest niemożliwy ze względów bezpieczeństwa do czasu otwarcia poszczególnych etapów inwestycji" - przekazali urzędnicy.

O centymetr za głęboko

- Wiąże się to z przedłużającym się terminem wykonania przyłącza prądowego, jak i realizacji budynku wejściowego, gdzie znajdują się toalety. Również prace na samym kąpielisku wymagają poprawek - powiedział dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr Kempf.

Jakie to poprawki? W trakcie kontroli inwestycji okazało się, że najpłytszy z basenów, który ma być przeznaczony dla dzieci, jest za głęboki o jeden centymetr. "Przepisy są jednoznaczne: basen dla najmłodszych może mieć maksymalnie 40 cm głębokości" - przekonuje ZZM. Wykonawca musi teraz poprawić zbyt głęboki fragment, a to powoduje spowoduje poślizg inwestycji, która będzie oddana do użytku dopiero w przyszłym roku.