Skoczył do wody i już nie wypłynął. Młody mężczyzna nie żyje

Pierwsze informacje dotyczące akcji ratunkowej na kąpielisku na krakowskim Zakrzówku otrzymaliśmy na Kontakt24. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Krakowie, zdarzenie zarejestrowano około godziny 12.30.

- Dotyczyło mężczyzny w młodym wieku, który miał skoczyć w niedozwolonym miejscu do wody i nie wypłynąć. Na miejscu były straż pożarna, policjanci z komisariatu wodnego oraz pogotowie - przekazał kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji.

Młody mężczyzna miał skoczyć do wody ze skarpy, z wysokości około 15 metrów.

Strażacy i ratownicy odnaleźli mężczyznę, ale mimo reanimacji nie udało się go uratować. - Trwają oględziny, a o zdarzeniu powiadomiono prokuraturę - dodał.

Według danych Komendy Głównej Policji, od początku czerwca w Polsce utonęły 22 osoby.

Bez brawury nad wodą

- Warto pamiętać, żeby podczas wypoczynku nad wodą unikać brawurowych zachowań, nie zażywać kąpieli po alkoholu i w przypadku pobytu z dziećmi nie spuszczać ich z oczu. Dla własnego bezpieczeństwo najlepiej wybierać strzeżone kąpieliska, gdzie można liczyć na pomoc ratowników - powiedział kom. Piotr Szpiech.

Niestety, mimo apeli brawurowych zachowań nie brakuje. W niedzielę, jeden z czytelników przesłał na skrzynkę Kontakt24 nagranie, na którym widać, jak na Zakrzówku, w miejscy niewyznaczonym do kąpieli ktoś skacze z klifu do wody.

- Obserwowałem to z daleka. Ratownicy interweniowali i używali gwizdków. Jak opuszczałem kąpielisko, to na miejscu pojawiła się straż miejska. Nie jestem oczywiście pewny, czy interweniowali do tego zdarzenia, ale prawdopodobnie wezwał ich ratownik - relacjonował pan Krzysztof.

W tym roku na tym kąpielisku utonęły już dwie osoby.

Park Zakrzówek to teren o powierzchni 50 hektarów. W tym roku, mieszkańcom udostępniono pięć niecek basenowych otoczonych przez wapienne skały i zieleń. Sezon wakacyjny ruszył tam już 19 czerwca i potrwa do 7 września.

Wcześniej przez wiele lat na Zakrzówku ludzie kąpali się i pływali bez ratowników. Dochodziło tam do wypadków, także śmiertelnych.

