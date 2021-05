"Chcemy umożliwić większy głos samorządowców i będziemy o to walczyć"

W każdym momencie powinniśmy zachować standardy demokratyczne i móc jeszcze dyskutować o KPO. Tę dyskusję zaczęliśmy w rządzie przyspieszać - powiedział w "Faktach po Faktach" prezydent Sopotu i prezes zarządu Stowarzyszenia Samorządy dla Polski Jacek Karnowski. Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk przyznał, że "nie widzi potrzeby" wprowadzania zmian w Krajowym Planie Odbudowy.

We wtorek wieczorem Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji Komisji Europejskiej, która umożliwia uruchomienie unijnego Funduszu Odbudowy. Teraz ustawa trafiła do Sejmu. Wydatkowanie pieniędzy z tego funduszu ma regulować Krajowy Plan Odbudowy. Rząd przesłał go w poniedziałek do Brukseli. Kształt KPO budzi sprzeciw wśród samorządowców. Przekonują oni - podobnie, jak politycy opozycji - że władze lokalne mogą liczyć głównie na pożyczki, a nie na dotacje. Uznają to za niesprawiedliwe kryteria podziału zastosowane przez rząd.

"Powinniśmy zachować standardy demokratyczne i także móc jeszcze dyskutować o KPO"

O sytuacji samorządów w kontekście podziału unijnych finansów mówili w "Faktach po Faktach" prezydent Zamościa Andrzej Wnuk oraz Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i prezes zarządu Stowarzyszenia Samorządy dla Polski.

Karnowski wyraził przekonanie, że "do KPO można wprowadzać zmiany, bo jeszcze jesteśmy w trakcie negocjacji z Komisją Europejską i najprawdopodobniej (…) ten KPO wróci jeszcze do Polski".

- W każdym momencie powinniśmy zachować standardy demokratyczne i także móc jeszcze dyskutować o KPO. Tę dyskusję zaczęliśmy w rządzie przyspieszać, bo chcemy pewne zmiany do KPO (wprowadzić - red.): żeby umożliwić większy głos samorządowców i wprowadzić większe środki finansowe dla samorządów. I będziemy o to walczyć - powiedział.

Wnuk: mam nadzieję, że ustawa będzie zmieniona

Wnuk wyraził nadzieję, że "ustawa będzie zmieniona tak, żeby samorząd miał większy wpływ na to, co będzie się działo". - Natomiast nie widzę potrzeby i możliwości traktatowej do tego, żeby zmieniać KPO. Dlatego, że KPO został wysłany do Unii Europejskiej, pewnie będzie zaakceptowany - ocenił prezydent Zamościa.

"Jesteśmy na gorszej pozycji"

Jednym z elementów KPO jest utworzenie Komitetu Monitorującego, który ma "monitorować realizację zawartych w KPO reform i inwestycji"

Prezydent Sopotu wskazywał, że ważne jest, aby "przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców mieli wpływ na ten Komitet Monitorujący". - I to o to walczymy - podkreślił.

Karnowski zwracał uwagę także na kwestię przeznaczenia dla samorządów unijnych pieniędzy w relacji dotacje do pożyczek. - Walczymy, żeby samorządy mogły skorzystać z funduszy dotacyjnych (...), a nie żeby Zamość musiał się zadłużać. Nam na tym bardzo zależy jako Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, jako stowarzyszeniu Samorząd dla Polski, żebyśmy byli tak samo traktowani jak firmy państwowe, instytucje państwowe - powiedział.

Prowadzący program Piotr Kraśko zwrócił uwagę, że KPO zakłada podział mówiący o tym, że z puli pieniędzy przeznaczonej dla rządu około 1/5 to pożyczki, natomiast w puli dla samorządowców pożyczki to około 1/2 całości. - Jesteśmy na gorszej pozycji - przyznał Karnowski.

- Ale mam nadzieję, że zaczęliśmy dzisiaj negocjacje z rządem i porozumiemy się, aby tę sytuacje przynajmniej zrównoważyć. O to nam chodzi oraz także o to, żeby do wszystkich gmin (…) trafiły te ważne środki europejskie, bo one się należą każdemu mieszkańcowi - mówił. - Chcemy sprawiedliwego podziału, a nie żeby tak było jak w rządowym programie (funduszu - przyp. red.) inwestycji lokalnych, w drugiej i trzeciej transzy, gdzie większość samorządów, a właściwie wszystkie opozycyjne zostały pominięte bez reguł - dodał.

Wnuk: nie ma możliwości, żeby coś tutaj zachachmęcić

Prezydent Zamościa mówił natomiast, że "każda władza publiczna w Polsce, która wydaje unijne pieniądze, podlega kontroli Unii Europejskiej i nie ma możliwości, żeby coś tutaj 'zachachmęcić'".

- Wejście przedstawicieli samorządów do Komitetu Monitorującego jest jak najbardziej wskazane po to, aby można była patrzeć i mieć wiedzę na temat sposobu wydatkowania tych pieniędzy, ale jego funkcja kontrolna jest żadna. Funkcja kontrolna jest po stronie Unii Europejskiej - ocenił Wnuk.

Mówił również o tym, co za unijnymi środkami idzie dla Zamościa. - My w postaci nawet zwykłych grantów dostaniemy sto kilkadziesiąt milionów złotych. To są potężne pieniądze, których ostatnio nie było widać w Zamościu, jeśli chodzi o inwestycje - dodał.

