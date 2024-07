To dobrze, że Viktor Orban wreszcie znalazł czas jako sąsiad Ukrainy, natomiast mówieniem o rozejmie - w tych warunkach, jakie są - będzie rozmiękczał stanowisko Zachodu i będzie próbował to robić każdego dnia - ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal (KO).

Premier Viktor Orban odwiedził we wtorek Kijów. Jak podał Reuters zwrócił się do Zełenskiego z prośbą o rozważenie szybkiego zawieszenia broni, które mogłoby przyspieszyć rozmowy pokojowe.

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal (KO) powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że istotą polityki Putina jest rewizjonizm, a "największym zwolennikiem tej polityki w Unii Europejskiej, uplasowanym na pozycji premiera, jest Orban". - Orban jest bardzo sprytny. Chociażby jego wczorajszy artykuł w "Financial Times" pokazuje, jak próbuje rozgrywać Zachód i przedstawiać swoje racje, więc pewnie będzie znowu mówił, że pojechał jako (unijna - red.) prezydencja i pewnie tak jest, bo Węgry zaczynają prezydencję - dodał.

Kowal mówił, że "to dobrze, że wreszcie znalazł czas jako sąsiad Ukrainy, natomiast on będzie mówieniem o rozejmie dzisiaj, w tych warunkach, jakie są, rozmiękczał stanowisko Zachodu i będzie próbował to robić każdego dnia".

Kowal podkreślał, że "w naszym interesie jest, żeby Ukraińcy decydowali" - Jak Orban chce decydować za Ukraińców i coś tam podpowiadać, chociaż nie pomagał przez kilka lat, to znaczy, że potem mu przyjdzie do głowy podpowiadać za nas (...) Tak jak Orban dzisiaj próbuje rozmawiać z Ukraińcami, tak ktoś będzie rozmawiał, jeśli się na to zgodzimy z nami. I powie, a dajcie spokój, a nie brońcie swojego powietrza, a po co macie umacniać granicę. To gadanie jest na rękę Putinowi, a Orban jest w awangardzie wsparcia dla Putina - ocenił.

- Węgrzy mają coś takiego, że zawsze źle wybierają cały XX wiek. To jest jakieś nieszczęście tego naszego zaprzyjaźnionego narodu, że jak przychodzi co do czego, to źle wybierają - mówił Kowal.

Autorka/Autor:js/kg

Źródło: TVN24