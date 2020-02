Samolot LOT-u leci z Chin do Polski. Pasażerowie "będą pod stałym nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych"

Grupa Polaków na pokładzie dreamlinera LOT-u ma dotrzeć z Chin na Lotnisko Chopina w Warszawie w sobotę wieczorem. - Osoby te zostaną poddane standardowym, sprawdzonym procedurom. Będą pod stałym nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych, jak każdy przylatujący do Polski z Chin - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Koronawirus 2019-nCoV z chińskiego Wuhanu dociera do kolejnych krajów. W Chinach zabił dotychczas 259 osób.

"Będą pod stałym nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych"

Sobotni rejs PLL LOT z lotniska Pekin-Daxing (PKX) do Warszawy na Lotnisko Chopina realizowany jest boeingiem 787-9 Dreamliner, który na pokład może zabrać 294 pasażerów. Jego przylot planowany jest w sobotę w godzinach wieczornych. Samolot przywiezie do Polski członków załogi LOT-u pozostających w Chinach oraz tych pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy zdecydowali się wrócić.

- Osoby, które przylecą samolotem LOT-u zostaną poddane standardowym, sprawdzonym procedurom. Będą pod stałym nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych, tak jak każdy przylatujący do Polski z Chin. Wypełnią karty informacyjne, w których podadzą swoje dane kontaktowe – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Osoby te dołączą do grupy ponad 500 osób, które są obecnie monitorowane przez sanepid i pozostają w bieżącym kontakcie ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi – dodał.

Andrusiewicz wyjaśnił, że podróżni przekażą w specjalnych kartach m.in. informacje o tym, gdzie będą przebywali przez kolejne 14 dni. Jeśli zaobserwują u siebie objawy typu gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, katar czy kaszel mają informować o tym służby sanitarne. - Same służby również będą się systematycznie kontaktować z osobami, które wróciły, tak jak dzieje się to do tej pory - wskazał.