Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Niż na początku tygodnia sprowadzi do nas jesień taką, której chyba najbardziej nie lubimy. Nie dość, że chłodną, to także z opadami i silnym wiatrem - mówił w TVN24 prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Czeka nas znaczący spadek ciśnienia. Na tyle duży, że część z nas może odczuć go w postaci senności i gorszego samopoczucia.