Czy Polska zawiesi ruch lotniczy z Wielką Brytanią? Rząd "nie wyklucza" żadnego wariantu, jest komentarz LOT-u

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock poinformował 14 grudnia o wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Przekazał wówczas, że odnotowano ponad sześć tysięcy zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Hancock dodał, że nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i by nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko COVID-19.

Kolejne kraje zawieszają lub zapowiadają zawieszenie połączeń lotniczych z Wielką Brytanią

W związku z zaobserwowaniem nowego wariantu koronawirusa, kolejne kraje podejmują decyzje o zawieszeniu połączeń lotniczych z Wielką Brytanią Zdecydowały się na to już Holandia, Belgia i Włochy. Podjęcie podobnej decyzji rozważają Austria, Niemcy i Włochy. Hiszpania wezwała do ogólnoeuropejskich działań w tej sprawie.

Holandia zawiesiła loty do Wielkiej Brytanii co najmniej do końca roku. Belgia wprowadziła obowiązujący od północy z niedzieli na poniedziałek zakaz na razie na 24 godziny, obejmuje on również połączenia kolejowe.