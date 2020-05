Prowadzę butik, czy mogę pozwolić na przymierzanie odzieży i butów? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Czy w galeriach handlowych będą obowiązywać "godziny dla seniora"? Jak wyglądać ma przymierzanie odzieży i dezynfekcja przymierzalni? Na te i inne pytania odpowiadał w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W poniedziałek w Polsce potwierdzono 313 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci kolejnych 20 osób, tym samym liczba zmarłych wzrosła do 698. Jak podał resort, większość z nich cierpiała na inne schorzenia.

Łączny bilans od początku epidemii to 14 006 osób, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.

"Koronawirus. Raport" codziennie odpowiada na pytania, które otrzymujemy na Kontakt 24. Wiele z nich dotyczy kwestii prawnych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wpływem epidemii COVID-19 na nasze codzienne funkcjonowanie. W środę zaprezentowaliśmy je ministrowi Markowi Posobkiewiczowi, Głównego Inspektoratu Sanitarnego MSWiA

Czy skierowania, które zostały wystawione więcej niż 30 dni temu i nie zdążyły zostać zrealizowane, będą miały przedłużoną ważność? Paulina

Oczywiście. Z tymi skierowaniami będzie można się zgłaszać zarówno do specjalistów, jak i do podstawowych zakładów, w których mają odbyć się zabiegi. Jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, nikt nie będzie patrzył, że skierowanie zostało wystawione sprzed ogłoszeniem stanu epidemii. Z takim skierowaniem będzie można się zgłosić na zabiegi.

W związku z otwarciem galerii handlowych: czy będą w nich obowiązywać "godziny dla seniora"? Mike

Tego jeszcze nie wiem, ale sam będę apelować, żeby sklepy dobrowolnie takie godziny określały. Musimy pamiętać o tym, że naszym celem nie jest to, żebyśmy żyli w państwie policyjnym, ale to, żebyśmy wszyscy zachowywali się odpowiedzialnie. Właściciele sklepów, galerii powinni robić wszystko, żeby dla klientów było bezpiecznie. Natomiast sami klienci powinni pamiętać o zasadach higieny, trzymaniu dystansu wobec drugiej osoby po to, żeby minimalizować ryzyko zachorowania oraz przekazywania wirusa innym osobom.

(Tak zwane godziny dla seniorów przestały obowiązywać od 4 maja w związku z prowadzeniem drugiego etapu "odmrażania" gospodarki - red.)

"Czy otwarcie dotyczy też pensjonatów i domów wypoczynkowych?"

Czy otwarcie dotyczy też pensjonatów i domów wypoczynkowych? A co z sanatoriami? Czy będą wkrótce otwarte i na jakich zasadach będą działały? Maciej

Mam nadzieję, że niedługo będziemy powracać do całkowicie normalnego życia. Od dłuższego czasu powtarzam to i mam taką nadzieję, że lato będzie dla nas spokojniejsze. To nie znaczy, że tego wirusa nie będzie, ale zachorowań przy sprzyjającej letniej pogodzie na pewno będzie dużo mniej. Wtedy będziemy spokojnie, normalnie funkcjonować. Jeśli chodzi o pensjonaty, domy wczasowe, to jeśli chodzi o liczbę pokoi, często one niewiele się różnią od hoteli. Zasady powinny w nich obowiązywać podobne.

Jak wyglądać ma przymierzanie odzieży i jak ma wyglądać dezynfekcja przymierzalni? Czy odzież przymierzona, a nie zakupiona podlegać będzie "kwarantannie". (Katarina) Prowadzę butik z odzieżą oraz z butami. Czy mogę pozwolić na przymierzenie odzieży lub butów? Z butami jest tak, że można spryskać płynem, ale co z odzieżą? Internauta

Sami klienci będą chcieli rzadziej przymierzać ubrania, ale czasem trzeba ubrania przymierzyć, czy rozmiar jest dobry. W przypadku butów, gdzie niewielka różnica w rozmiarze powoduje to, że ich nie można nosić, wystarczy założyć foliowy ochraniacz na stopę. Spowoduje to, że buta nie zabrudzimy ani nie zainfekujemy. Popsikanie go dodatkowo preparatem przeciwwirusowym ochroni następnego klienta. Musimy pamiętać, że te zasady higieny, o których tyle mówimy, powinny zostać w nas na zawsze, ale nie możemy się dać zwariować. Wirusy były wcześniej w środowisku i będą później. Będą też bakterie, grzyby, te wszystkie patogeny mogą być dla nas szkodliwe.

Czy od 4 maja zgodne będzie z przepisami wyczarterowanie łódki dla 2 osób na tydzień łącznie z noclegiem na łódce? Eugeniusz

Zgodnie z logiką, jeżeli to będzie para bliskich osób, która i tak ze sobą przebywa bądź zamieszkuje, to nie wiąże się z żadnymi nowymi zagrożeniami. Takie osoby nie tworzą dla siebie nowego wzajemnego zagrożenia. Gdybyśmy chcieli w takim miejscu skumulować kilka osób, szczególnie niemieszkających ze sobą, to niosłoby za sobą zagrożenia i tego absolutnie jeszcze nie polecałbym. W kilku tygodniach się to zmieni.

Czy od 4.05. możliwe będzie przywrócenie wolontariatu celem wyprowadzania psów na spacer i ich socjalizacja z człowiekiem? Wolontariusz

Myślę, że w płynny sposób musimy powracać do normalnego życia. Całe społeczeństwo tęskni do życia, jakie było przed epidemią. Niektórzy mówią, że życie po epidemii nie będzie takie samo. Po części stajemy się trochę Skandynawami, z trochę chłodniejszym podejściem do ludzi. Oni mają dużo empatii, ale nie są tak kontaktowi jak Włosi, Francuzi czy Hiszpanie. Mam nadzieję, że wrócimy do normalnego życia poprzez wszystkie formy wolontariatu, wszystkie formy pracy, a jak najwięcej dobrych praktyk higienicznych zostanie w naszych głowach.

Od 04.05.2020 będą otwarte galerie handlowe. Co w przypadku punktu usług krawieckich, który jest mały, trzeba zdjąć miarę itp.? Bartek

Moim zdaniem w przypadku incydentalnej zmiany wielkości rozmiaru jakiegoś ubrania, to z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - czyli osoba biorąca tę miarę oraz osoba, z której ta miara będzie zdejmowana, będą w maseczkach, a część będzie w rękawiczkach i zdezynfekują ręce - to nie wiążę się to z żadnym ryzykiem. Nie jest to to samo, co otwarcie punktu, który normalnie tak pracuje, tylko mówimy o incydentalnym pomniejszaniu poszczególnych produktów.

"Co w przypadku punktu usług krawieckich, który jest mały, trzeba zdjąć miarę itp.?" TVN24

Autor:tmw//rzw

Źródło: TVN24