"Jedyny promyk nadziei" na Warmii i Mazurach, "galopujące zakażenia" na Śląsku

"Nie jesteśmy pod szczytem trzeciej fali"

- Drugie jest województwo warmińsko-mazurskie, które zostało wyprzedzone przez Mazowsze. Tu jest jeden, drobny promyk nadziei, który pokazuje, że obostrzenia działają - mówił. Wymienionym przez rzecznika "promykiem" jest fakt, że wskaźnik R w tym regionie spadł do 1. Chodzi o tzw. współczynnik reprodukcji wirusa. Jeżeli jest on wyższy od jednego, epidemia przyśpiesza, jeżeli wynosi mniej niż jeden, epidemia wyhamowuje.

- Tam te wzrosty wygasają - tłumaczył Andrusiewicz, odnosząc się do Warmii i Mazur. - Jeżeli mamy wskaźnik na takim poziomie, to znaczy, że tam epidemia przestaje się rozwijać - mówił.

- Obrazując cały kraj, to poza województwami podlaskim, lubelskim, gdzie mamy 30 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, w pozostałych województwach nie ma dobrych informacji - podsumował. - Trudno już mówić o tym, które województwo niedługo przebije granicę 50, 60 (zakażeń na 100 tysięcy osób - red.) - przyznał. Poinformował, że "średnia zakażeń dla Polski to blisko 53 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców".

"Brytyjska wersja jest dominującą"

Andrusiewicz przekazał, że udział bardziej zaraźliwej, brytyjskiej mutacji koronawirusa wynosi już ponad 60 procent. Dodał, że eksperci nie mają wątpliwości, że "zmierzamy w kierunku 80 procent w najbliższym czasie". - Widzimy, że brytyjska wersja jest już wersją dominującą, a co za tym idzie, to rozprzestrzenianie się wirusa jest coraz szybsze - komentował.

"Na łóżka szpitalne trafia coraz więcej młodych ludzi"

Rzecznik resortu zdrowia mówił, że "na łóżka szpitalne trafia coraz więcej młodych ludzi". - Teraz najczęściej chorzy ludzie to jest przedział 31-40 lat. To są ludzie w sile wieku - podkreślił.

Andrusiewicz: szpitale tymczasowe będą systematycznie otwierane

Rzecznik przekazał, że w ostatnim tygodniu decyzją ministra zdrowia i NFZ "zakontraktowanych zostało 120 kolejnych zespołów ratowniczych". Jak wyjaśnił - "to są zespoły, które przeszły z zespołów transportowych i też zespołów systemowych, które do tej pory nie były zakontraktowane".

Maseczki dla kolejnych województw

Andrusiewicz poinformował, że od poniedziałku 112,5 miliona maseczek będzie wydawanych do kolejnych 12 województw. Dodał, że będą to cztery maski na każdego mieszkańca.

Andrusiewicz: osoby, które zrezygnują ze swojego szczepienia, znajdują się chwilowo obok systemu

- Jest to szczepionka nie dość, że bezpieczna, to jeszcze w pełni skuteczna. Chroni nie dość, że przed zachorowaniem, to chroni przed poważnymi konsekwencjami, jeżeli już ktoś by zachorował - tłumaczył Andrusiewicz.