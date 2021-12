Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat na koronawirusa rozpoczną się 13 grudnia

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 ruszą 13 grudnia - przekazał w środę wiceszef Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska. Do tego dnia mają do Polski dotrzeć szczepionki przeznaczone dla dzieci. Waldemar Kraska zapowiedział też powszechne testowanie Polaków, głównie tych, którzy narażeni są na zakażenie ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w środę w Sejmie o szczepieniach dzieci w wieku 5-11 lat. - Od 13 grudnia to się zadzieje. Planujemy, że do tego dnia dotrą szczepionki, które są dedykowane [tej grupie wiekowej - przyp. red.] - oznajmił.

Powszechne testowanie Polaków

Zapewnił też, że wprowadzone będzie powszechne testowanie Polaków. - Pełna zgoda była na to i my to oczywiście wprowadzimy rozporządzeniem - powiedział, odnosząc się do ustaleń piątkowego spotkania w Sejmie z przedstawicielami kół i klubów parlamentarnych. Uściślił, że chodzi przede wszystkim o osoby, które są najbardziej narażone na zakażenie, np. personel medyczny, pracowników oświaty i administracji publicznej, ale też innych grup.