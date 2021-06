"Najważniejsze to zaoszczędzić mojemu dziecku tego typu dolegliwości, z którymi w tej chwili walczę"

Ważne informacje dla rodziców - od poniedziałku ruszają szczepienia młodzieży w wieku 12-15 lat. Europejska Agencja Leków wcześniej wyraziła zgodę, by preparatem firmy Pfizer szczepić także tę grupę wiekową. Dzieci - podobnie jak dorośli - przyjmują dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej trzech tygodni. Materiał magazynu "Polska i Świat".

14-letnia Julia Kajdy nie ma cienia wątpliwości. - Ja bym się chciała jak najszybciej zaszczepić, definitywnie przed wakacjami - mówi. Wakacje to obozy, koncerty, spotkania z ludźmi. Warto już wtedy być odpornym na wirusa, a po wakacjach najlepiej byłoby wrócić do szkoły na zajęcia w klasie. - Sam fakt widzenia się z ludźmi, spędzania czasu z moimi znajomymi jest dla mnie ważny i zawsze był dla mnie ważny - dodaje nastolatka.

"Dyrektorzy szkół będą decydować, czy chcą zorganizować punkt szczepień"

Szczepienia młodzieży od 12. do 15. roku życia ruszają w najbliższy poniedziałek. Tydzień temu szczepionki firmy Pfizer do stosowania w tej grupie wiekowej dopuściła Europejska Agencja Leków (EMA), po przeanalizowaniu badania na dwóch tysiącach nastolatków. - Dane wykazały, że odpowiedź immunologiczna w tej grupie wiekowej jest podobna lub nawet lepsza niż ta, którą obserwujemy u młodych dorosłych i, co ważne, żadne z zaszczepionych dzieci w tej grupie nie zachorowało na COVID-19. Podczas gdy w grupie kontrolnej było 16 przypadków po dwóch dawkach placebo - zwraca uwagę Marco Cavaleri z Europejskiej Agencji Leków.