"Decyzja, żeby uruchomić szpitale tymczasowe, świadczy o tym, że sytuacja jest bardzo trudna"

- Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to dzisiejszy wynik jest większy niż w ubiegłą sobotę o prawie dwa i pół tysiąca. Czyli widzimy, że codziennie tych nowych przypadków jest coraz więcej. Ta pandemia rozpędza się - z tego, co widzimy, nie tylko jeżeli chodzi o dzienną liczbę nowych przypadków, ale także liczbę zajętych łóżek szpitalnych - powiedział w sobotę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.