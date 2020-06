Profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, odnosił się w "Faktach po Faktach" do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział we wtorek, że "dzięki dyscyplinie, dzięki spójności, naród polski przechodzi walkę z koronawirusem zwycięsko".

- Na razie nie widać zwycięstwa. Raczej się przyzwyczailiśmy do epidemii, dostosowaliśmy do niej - powiedział Flisiak.

Flisiak: małe ognisko to nic strasznego, ale może zamienić się w duże

Te małe ogniska - mówił dalej profesor - "to nie jest nic strasznego". - To zazwyczaj zachorowania ograniczone do rodziny, stanowisk pracy. Ale w każdej chwili takie ognisko może zostać przeniesione do dużego zakładu pracy. Wtedy zamieni się w duże ognisko, które jest bardzo trudne do kontrolowania - tłumaczył.