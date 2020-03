Premier: państwo polskie dopomoże obywatelom w powrocie do kraju

Państwo dopomoże naszym obywatelom w powrocie do Polski - zapewnił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Oświadczył, że odbędą się wcześniej zaplanowane loty czarterowe do kraju. Ponadto zostaną zorganizowane dodatkowe rejsy z niektórych państw. Premier mówił także, że osoby przebywające w "rzadziej odwiedzanych" częściach świata, będą mogły zapisywać się na loty powrotne do kraju.