Znów ponad 500 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 12 osób

Resort zdrowia przekazał w środę informację o 512 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To nieco więcej niż w we wtorek , kiedy resort donosił o 502 nowych infekcjach oraz o ponad połowę więcej niż w poniedziałek , gdy odnotowano 337 nowych infekcji.

Resort poinformował też o śmierci 12 zakażonych osób w wieku od 33 do 90 lat . Jak podano, większość tych osób miała "choroby współistniejące".

Liczba aktywnych przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 9532. Dzień wcześniej było to 9179 przypadków. Od początku pandemii liczba aktywnych przypadków rosła do 17 czerwca. Potem zaczęła spadać i tak było przez miesiąc. Od 17 lipca znów rośnie.