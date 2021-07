126 nowych przypadków zakażenia, dziewięć osób zmarło

Ile osób jest w szpitalach? Ile respiratorów jest zajętych?

"Zakażają się głównie młodsi i niezaszczepieni"

"Blisko 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39. roku życia. W grupie najbardziej zaszczepionej tj. od 60. roku życia zakażenia wariantem Delta to jedynie 14 proc. Szczepionki chronią nas przed nowymi mutacjami koronawirusa" – napisał we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.