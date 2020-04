Ograniczenia w pracy medyków. Ministerstwo Zdrowia proponuje dodatkowe świadczenie

Rozporządzenia ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem, lub zakażeniem, wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny, mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem trafiło do konsultacji. Uwagi do projektu można zgłaszać do wtorku do godziny 16.