Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 5 osób nie żyje, 547 potwierdzonych przypadków

Koronawirus SARS-CoV-2 w Polsce jest już potwierdzony we wszystkich województwach. Najwięcej przypadków w tej chwili jest w województwie mazowieckim - 127.

Ostatnim regionem, gdzie potwierdzono zakażenie, było Podlasie. Tam o pierwszym pacjencie poinformowano we wtorek, 17 marca. Jak podają władze województwa, to mężczyzna "w sile wieku", który czuje się dobrze. Jego rodzina została objęta kwarantanną.

W niedzielę 22 marca, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta. Trafiła do placówki w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. "Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci" - podał resort.