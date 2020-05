Kontrowersje wokół zakazu zgromadzeń. "To stan, którego nie rozpoznaje nasza konstytucja"

Jak protestować, gdy protestować nie wolno? To pytanie zadają sobie nie tylko przedsiębiorcy, których demonstrację rozpędziła policja. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o to, by wraz z odmrażaniem gospodarki, następowało odmrażanie prawa do zgromadzeń. A inni obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że zakaz demonstracji bez wprowadzenia stanu wyjątkowego jest niezgodny z konstytucją. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, odpowiedzialna w rządzie za pomoc przedsiębiorcom, nie umie albo nie chce ocenić tego, jak policjanci potraktowali w Warszawie protestujących przedsiębiorców, którzy wyszli na ulice, bo ich biznesy upadają. Zaprasza protestujących do dialogu - najlepiej online, bo przecież jest pandemia, a demonstracje są zakazane. Nie można organizować demonstracji, bo zakazał tego rząd jednym rozporządzeniem, wprowadzając w marcu stan epidemii.

Wtedy było to spowodowane zagrożeniem koronawirusem. Dziś państwo i gospodarka coraz bardziej się odmrażają. Stąd pytania Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski, "czy sytuacja, którą mamy w Polsce, kiedy rząd nie ogłosił stanu klęski, czy ona rzeczywiście uprawnia do tego żeby nam zabierać podstawowe prawa, jeśli chodzi o demonstracje?".

Strajk przedsiębiorców w Warszawie PAP/Marcin Obara

"Stan, którego nie rozpoznaje nasza konstytucja"

Skoro na ulicach i tak widać już coraz więcej ludzi, a w pewnym reżimie można już wyjść do restauracji, zaś na uroczystościach organizowanych przez władzę nikt już nie pamięta o zachowywaniu bezpiecznej odległości, to pojawia się pytanie, czy nie należy zrezygnować z zakazu zgromadzeń. - W ogóle nie rozumiem logiki, która rządzi tymi odmrożeniami – przyznaje kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.

O przywrócenie prawa do manifestacji już zaapelował rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. - Wolność zgromadzeń jest jednym z podstawowych praw jakie przysługują obywatelom do zabierania głosu w debacie publicznej - wskazuje Marcin Malecko z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO przyznaje, że sytuacja prawna tej sobotniej demonstracji nie jest jednoznaczna, ale kolejne organizacje podkreślają, że zakazywanie zgromadzeń nie może trwać w nieskończoność i nie można go wiecznie usprawiedliwiać pandemią.

Draginja Nadażdin z Amnesty International mówi, że obecna sytuacja w Polsce, "to stan, którego nie rozpoznaje nasza konstytucja" - a to właśnie konstytucja mówi wprost i jednoznacznie, że "każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich".

- Już możemy korzystać z miejsc publicznych, już możemy korzystać z różnych miejsc usługowych, to powstaje pytanie w którym momencie będziemy mogli korzystać z naszych praw politycznych, jakim jest udział w takim zgromadzeniu publicznym? – pyta Draginja Nadażdin.

"Wszystko zależy od wyników epidemicznych"

Ale w polskim prawie jest ustawa, która pozwala zakazać manifestacji. Wynika z niej, że "w czasie stanu wyjątkowego mogą być zawieszone prawa do organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju zgromadzeń". Tyle, że nie mamy stanu wyjątkowego. - Ja nie mam nic przeciwko, ale musimy pamiętać o tym, że to wszystko zależy od wyników epidemicznych, czyli od tego, co dzieje się w kraju - mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Ale minister zdrowia Łukasz Szumowski nie jest optymistą. Na razie rozważa jedynie indywidualne podejście do każdej manifestacji. - Czy to konkretne zgromadzenie, ta konkretna impreza ma większe ryzyko czy mniejsze – dodaje. Decyzje polityczne w tej sprawie na razie nie zapadły.

Autor:Michał Tracz

Źródło: TVN24