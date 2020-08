Nowe ogniska zakażeń na pewno się będą pojawiały w szkołach. To najlepsze środowisko do rozprzestrzeniania się wirusa - przewidywał w TVN24 Główny Inspektor Sanitarny w MSWiA Marek Posobkiewicz. Jego zdaniem "samo przesunięcie rozpoczęcia roku szkolnego nie uchroni nas przed wirusem", a "trzymanie dzieci w domu nie spowoduje tego, że nie będą się one spotykać".