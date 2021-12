Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

Kontroler ruchu lotniczego, który w maju ściągnął do Mińska samolot linii Ryanair z białoruskim dziennikarzem i opozycjonistą Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie, uciekł do Polski - donosi "New York Times". Według amerykańskiego dziennika mężczyzna przekazał polskim służbom między innymi, że w wieży kontrolnej znajdował się wówczas oficer KGB, który "w kluczowym momencie przejął kontrolę".