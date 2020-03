Szef kancelarii premiera: jeśli koronawirus rozwinie się jak we Włoszech, możemy myśleć o przełożeniu wyborów

Gdyby koronawirus objął na przykład całe województwo, a w kwarantannie byłyby całe gminy, musielibyśmy myśleć o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej i odsunięciu wyborów prezydenckich - powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

W Polsce potwierdzono 16 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19.

Szef KPRM: groźna jest też panika

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk udzielił wywiadu "Dziennikowi Gazecie Prawnej". Podkreślił, że największym zagrożeniem jest choroba, ale groźna jest też także panika i niekontrolowane zachowania społeczne. "Szeroko zakrojona akcja komunikacyjna ma na celu to, aby Polacy wiedzieli o rozwoju sytuacji. Gdy zjawisko jest nam znane, to jest szansa, że lepiej się w nim odnajdziemy" - tłumaczył.

"Stąd ulotki, reklamy w mediach społecznościowych czy ruszająca we wtorek we wszystkich dziennikach akcja informacyjna. Używamy takich narzędzi, by nie było nieuzasadnionego windowania cen i korzystania ze strachu Polaków" - powiedział Dworczyk.

Dworczyk: moglibyśmy myśleć o odsunięciu wyborów prezydenckich

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przypominał, że polskie prawo przewiduje trzy rodzaje stanów nadzwyczajnych: stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i stan wojenny. "Nie mieliśmy jednak przepisów adekwatnych do obecnej sytuacji, czy pozwalających na przygotowanie się do epidemii. Można było rozważyć wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, ale wówczas mielibyśmy do czynienia z rzeczywistym ograniczeniem praw obywateli i odsunęlibyśmy w czasie wybory" - zauważył minister.

Na pytanie, czy sytuacja z koronawirusem wpłynie na wybory prezydenckie, Dworczyk odparł: "Już wpływa. Koronawirus jest tematem kampanii. Mniej przebijają się inne komunikaty".

"Gdyby rozwój wirusa nastąpił tak jak we Włoszech i objął w ten sposób na przykład całe województwo, a w kwarantannie byłyby całe gminy, to musielibyśmy myśleć o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej i odsunięciu wyborów. Nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której koronawirus uniemożliwiłby wzięcie udziału w wyborach znacznej części społeczeństwa" - podkreślił szef kancelarii premiera.

We Włoszech na wywoływaną przez koronawirusa chorobę COVID-19 zapadło ponad 7300 osób, a 366 zmarło. Włoskie władze w nocy z soboty na niedzielę wprowadziły restrykcje wobec około 16 milionów mieszkańców północnych Włoch.

Koronawirus SARS-CoV-2

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.

Polski Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

