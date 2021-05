"To najważniejsze medyczne wyzwanie, obok pacjentów niecovidowych, do jesieni tego roku"

W rocznikach, które skończyły 60 lat, prawie 40 procent osób jest niezaszczepionych – przypomniał w TVN24 prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, doktor Michał Sutkowski. Ocenił przy tym, że tempo szczepień spada. - Musimy w tej sprawie mówić jednym głosem, docierać i do starszych i do młodszych – mówił.

Do 8 maja w Polsce wykonano łącznie ponad 13,4 miliona szczepień. Najstarsi Polacy mogli rejestrować się na szczepienie już w styczniu. Z danych European Centre for Disease Prevention wynika, że dotąd w naszym kraju w pełni zaszczepiono jedynie 48,4 procent 80-latków.

- Pracujemy nad zaangażowaniem lekarzy rodzinnych, którzy otrzymają możliwość wygenerowania listy osób w wieku powyżej 60. roku życia, które się nie zaszczepiły. Na podstawie tych list będą mogli dotrzeć do tych pacjentów – mówił w TVN24 szef resortu zdrowia Adam Niedzielski , pytany o grupę niezaszczepionych osób 60 plus.

O tym, jak zachęcić do szczepień tę grupę osób, mówił na antenie TVN24 prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, doktor Michał Sutkowski.

- Świadomy lekarz rodzinny, dobrze pracująca placówka opieki podstawowej na bieżąco wie, kto z osób 60 plus i nie tylko zaszczepił się. Nie jest to wiedza pełna, bo część osób może się szczepić poza placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, gdzieś w punktach szczepień populacyjnych czy drive-thru – opisał. Zauważył przy tym, że jednak większość osób z grupy 80 plus szczepi się u swojego lekarza rodzinnego.