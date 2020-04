Mam pilne skierowanie na badanie. Czy powinnam teraz je zrobić? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Czy czyszczenie gorącą parą jest skuteczną metodą na usuwanie ewentualnego wirusa z powierzchni? Czy osoby niedawno szczepione na gruźlicę mają większe szanse nie zarazić się nowym koronawirusem? Na te i inne pytania odpowiadał w programie "Koronawirus. Raport" doktor Michał Sutkowski.

W Polsce trwa stan epidemii. Szkoły i uczelnie pozostaną zamknięte do Wielkanocy. Zamknięte są także restauracje, parki, baseny, teatry i salony kosmetyczne. Obowiązuje zakaz zgromadzeń i szczególne zasady w transporcie publicznym.

Na Kontakt 24 otrzymujemy od Was pytania dotyczące różnych aspektów naszej codzienności w warunkach walki z koronawirusem. Na wątpliwości internautów, dotyczące aspektów medycznych związanych z rozprzestrzenianiem się nowego patogenu, odpowiadał w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 dr Michał Sutkowski.

Czy 30-minutowe gotowanie niby jednorazowych lateksowych rękawiczek, eliminuje potencjalnego wirusa? Bo bardzo ciężko je kupić. (Anna B.)

dr Michał Sutkowski: Lateks to naturalny kauczuk. Niezależnie od tego, jakich rękawiczek byśmy używali: nitrylowych, winylowych. Ale skupmy się na lateksowych. Te lateksowe po 30 minutach gotowania, na dobrą sprawę, ulegną biodegradacji, nic z nich nie zostanie. One są rzeczywiście jednorazowe.

Czy czyszczenie gorącą parą jest skuteczną metodą na usuwanie ewentualnego wirusa z powierzchni? (Agata)

dr Michał Sutkowski: Nie polecamy tego stosować jako metodę antyseptyczną. To metoda nie do końca skuteczna, ale lepszy rydz niż nic. Lepsza dezynfekcja jest wtedy, kiedy mamy pewność, że ten wirus zginie prawie w stu procentach. Taką (gwarancję) dają środki na bazie alkoholu, najlepiej między 60 a 72 procent.

Mam wyznaczone badanie - tomografię głowy. Lekarz napisał na skierowaniu pilne. Czy powinnam teraz zrobić to badanie? (Ela)

dr Michał Sutkowski: W czasach przed koronawirusem informacja pilna była bardzo często informacją, którą wielu lekarzy pisało, aby ułatwić pacjentom możliwość wykonania tego badania w rozsądniejszym terminie.

Jeżeli jest ono rzeczywiście badaniem pilnym i jeżeli to zostało napisane nie z powodów administracyjnych, tylko z powodów klinicznych, czyli rzeczywiście jest z powodu objawów potrzebne, to trzeba je oczywiście wykonać. Pilne - wykonujemy.

Czym leczyć się w warunkach domowych, gdy zachorujemy? Czy środki takie jak srebro koloidalne albo miedź w formie nebulizacji mogłyby pomóc? (Rednick)

dr Michał Sutkowski: Jeżeli zachorujemy i jest to COVID-19, to będzie nam powiedziane, jak się leczyć, jakie leki stosować. To wtedy, kiedy mamy nieliczne objawy i leczymy się w domu. A jeżeli będziemy w szpitalu, to tym bardziej będą zalecenia według ordynacji lekarskiej.

Srebro koloidowe, czyli połączenia srebra z żelatyną, do niczego nam nie służy. Srebro w ogóle nie jest nam potrzebne do niczego w życiu. Stosowane jest często jako dodatek do leczenia objawów górnych dróg oddechowych. Nieznaczne powlekanie takimi preparatami może nieco spowodować zmniejszenie dolegliwości. I tyle. Natomiast połykanie jest absolutnie przeciwwskazane i może spowodować więcej szkody niż pożytku.

Jeżeli chodzi o miedź, to jest dokładnie tak samo. Nie ma żadnych badań mówiących, że preparaty miedzi na cokolwiek działają, jeśli chodzi o choroby infekcyjne, nie tylko na koronawirusa. Miedź w pożywieniu jest, jako mikroelement, w wystarczającej ilości. W żaden sposób nie jest to preparat, który pomaga przy infekcjach.

Czy koronawirus nie dający objawów, możne spowodować zauważalne obniżenie wydolności oddechowej podczas treningów kondycyjnych? (Dawid)

dr Michał Sutkowski: W tym pytaniu jest pewien błąd, bo objawem zakażenia jest obniżenie wydolności oddechowej. Rozumiem pytanie w tym sensie, czy jeżeli nie mam objawów: kaszlu, kataru, to moja wydolność oddechowa może się zmniejszyć? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo wszystko zależy od organizmu biorcy wirusa. Jeżeli nie mamy objawów, to organizm radzi sobie doskonale z wirusem, wydolność oddechowa nie spada. Jeśli spada, to oznacza to, że są to powikłania zakażenia koronawirusem, natomiast wtedy nie można mówić, że jest to przypadek bezobjawowy, gdy towarzyszy temu cała triada objawów: kaszel, gorączka i duszność.

Tutaj możemy zaapelować, że nie należy wychodzić na takie aktywności, a są one widoczne. Mnie też serce boli, że nie można iść na rower, czy pobiegać. Bardzo proszę o rozsądek.

Mam łuszczycę od 4 lat, ale ostatnio często mam nowe plamy, czy jest to podejrzenie o koronawirusa? (Mateusz)

dr Michał Sutkowski: Nie jest to na pewno koronawirus. Wysyp może być związany z bardzo różnymi sytuacjami, ale także ze stresem, na przykład spowodowanym tą sytuacją. Stres nasila przewlekłą chorobę, ale w żaden sposób nie można tego wiązać z koronawirusem.

Czy można kichnąć pod bluzkę, a nie w wewnętrzną część łokcia? (Jazzysmc)

dr Michał Sutkowski: Wolałbym jednak nie pod bluzkę. Wolałbym w wewnętrzną część łokcia. Można, tylko pytanie: po co? Lepiej w chusteczkę jednorazową i od razu ją wyrzucić. Po tym mycie rąk, to jest najlepsze i najskuteczniejsze.

Jeśli nie ma śmietnika na zużyte rękawiczki, maski pod sklepem... Jaki sens jest zabierać do domu i wyrzucać to do ogólnego śmietnika? (Grzegorz)

dr Michał Sutkowski: Jeżeli nie ma śmietnika czy takiego miejsca w sklepie, gdzie rękawiczki można wyrzucić, to proponowałbym je przewrócić na stronę wewnętrzną, przynieść do domu i wrzucić je do pojemnika czy worka ze śmieciami, tam, gdzie państwo segregujecie odpady, według zasad.

Czy osoby niedawno szczepione na gruźlicę mają większe szanse nie zarazić się nowym koronawirusem? (Maria)

dr Michał Sutkowski: To jest pytanie z gatunku zwycięstwa statystyki nad medycyną. Póki co są to badania statystyczne. One mówią o tym, że w krajach, w których nie szczepiono na gruźlicę z różnych powodów, na przykład w Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Wielkiej Brytanii jest dużo zachorowań. A w krajach, gdzie szczepiono trochę mniej, tych zachorowań jest trochę mniej niż we Włoszech, ale jednak dużo. Na wschód od Odry zachorowań jest z kolei bardzo mało. To tylko zależność statystyczna. Nie możemy dowieść tego w sposób naukowy, czy jest to zależność medyczna, naukowa, merytoryczna.

