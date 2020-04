Czy na spacer można pójść wyłącznie do najbliższego lasu? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Czy mogę się spotykać od poniedziałku z narzeczonym w mieszkaniu, w którym mieszkam z rodzicami? Czy po 20 kwietnia jako fotograf będę mogła robić sesje zdjęciowe parom w plenerze? Czy po zniesieniu obostrzeń po 20 kwietnia będę mógł pojechać 50 kilometrów do lasu? Na wasze pytania w programie "Koronawirus. Raport" odpowiadał mecenas Bartłomiej Raczkowski.

W niedzielę potwierdzono 545 nowych infekcji i 13 zgonów. Do tej pory w Polsce stwierdzono koronawirusa u 9287 osób, 360 zmarło.

"Koronawirus. Raport" codziennie odpowiada na pytania, które otrzymujemy od was na Kontakt 24. Wiele z nich dotyczy kwestii prawnych, związanych między innymi z wykonywaniem przez nas wcześniej ustalonych zobowiązań. W niedzielę zadaliśmy je mecenasowi Bartłomiejowi Raczkowskiemu.

1. Czy mogę się spotykać od poniedziałku z narzeczonym w mieszkaniu, w którym mieszkam z rodzicami? Agata

Raczkowski: tak, ale pod warunkiem, że jak narzeczony wejdzie do mieszkania, to już nie wyjdzie. Organizowanie jakichkolwiek imprez, spotkań, zgromadzeń, możliwe jest tylko i wyłącznie w gronie osób najbliższych, a więc rodziny oraz ludzi, z którymi pozostajemy we wspólnym pożyciu. Więc, jeżeli od tego momentu to wspólne pożycie by się rozpoczęło, to narzeczony może przyjść.

"Czy po zniesieniu obostrzeń po 20 kwietnia będę mógł pojechać 50 km do lasu, czy tylko najbliższego od miejsca zamieszkania?" TVN24

2. Czy od 20 kwietnia będzie możliwość przemieszczenia się do innego miasta w celu załatwienia ważnej sprawy notarialnej? Karolina

Raczkowski: tak, od poniedziałku takie ograniczenia w przemieszczaniu zostają zniesione. Może pani jechać do notariusza do innego miasta.

3. Czy po zniesieniu obostrzeń po 20 kwietnia będę mógł pojechać 50 km do lasu, czy tylko najbliższego od miejsca zamieszkania? Jeffrey

Raczkowski: można pojechać spokojnie do lasu. Co więcej od poniedziałku po lesie można poruszać się bez maski.

4. Czy mandat za brak maseczki jest zgodny z prawem? Aneta

Raczkowski: przepis jest, maskę trzeba nosić. Kwestionowanie zgodności tych mandatów jest sprawą karkołomną, wymagającą przejścia przez wszystkie instancje sądowe, z niepewnym skutkiem. Więc moja rekomendacja jest taka - nośmy maski.

"Czy mandat za brak maseczki jest zgodny z prawem?" TVN24

5. Co zrobić, gdy w sklepie klient pod wpływem alkoholu bardzo kaszle, nie ma maseczki, a załoga ignoruje tę sytuację? Berni

Raczkowski: w ogóle nie powinno do takiej sytuacji dojść, ale jeśli już doszło, to sugeruję wyjść ze sklepu. Jeżeli natomiast osoba, która znalazła się w takiej sytuacji, ma poczucie odpowiedzialności za inne osoby, to pozostaje jej chyba już tylko zadzwonić na policję.

6. Czy po 20 kwietnia jako fotograf będę mogła robić sesje zdjęciowe parom w plenerze? Jak wówczas będzie wyglądał obowiązek noszenia maseczek? Maria

Raczkowski: zależy, jaki to będzie plener. Co do zasady, noszenie maseczki w miejscach publicznych pozostaje obowiązkiem. Ale są pewne wyjątki. Jeżeli jednak chodzi o tego rodzaju szczególną usługę, jaką jest fotografowanie, to mamy również wyjątek w nowym rozporządzeniu, zgodnie z którym możemy zdejmować maskę, jeżeli jest to niezbędne do otrzymania usługi od usługodawcy, czyli - w tym przypadku - można fotografować bez zakładania masek.

7. Czy od poniedziałku można iść do fotografa, żeby zrobić zdjęcie do dowodu? I jak, skoro wszyscy muszą zasłaniać usta i nos? fotograf

"Czy od jutra można iść do fotografa zrobić zdjęcie do dowodu? I jak, skoro wszyscy muszą zasłaniać usta i nos?" TVN24

Raczkowski: tak, od jutra będzie można zdjąć maskę i będzie można świadczyć tego rodzaju usługę. Kiedy jest to niezbędne do świadczenia usługi, można zdjąć maskę.

8. Czy deweloper ma prawo opóźniać przekazanie mieszkań, tłumacząc się ograniczeniami w kontaktach? Czy powinien płacić klientom kary umowne? Michał

Raczkowski: przepisy, które obowiązują w tej chwili, nie zwalniają nas z realizowania naszych obowiązków umownych. Nie ma takiej zasady, że osoby, które są zobowiązane do wykonania pewnych czynności na podstawie umów, nagle nie muszą ich wykonywać. Inną rzeczą jest odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną poprzez niewykonanie umowy. Co do zasady, za szkodę odpowiadamy wówczas, gdy ponosimy winę. Wyobrażam sobie sytuację, że umowy w dzisiejszych czasach są nie wykonywane bez winy osoby, która taką usługę powinna wykonać. Jeżeli wykaże, że nie ponosi w takiej sytuacji winy, wówczas nie ponosi też odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niewykonania zobowiązania. Inną kwestią jest zastosowanie zasady "zmiennych okoliczności" - jeżeli zaszła istotna zmiana okoliczności mających znaczenie dla wykonania umów, to w takiej sytuacji można podjąć działania w celu zmiany treści takiej umowy.

W normalnych okolicznościach deweloper musi dołożyć należytej staranności. Jeżeli dołoży tej należytej staranności, a mimo to nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązania, to nie będzie odpowiadał za szkody.

Autor:mjz