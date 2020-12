Obecnie podróże mogą wiązać się z licznymi trudnościami takimi jak problem z powrotem do kraju, ograniczenia w ruchu i obowiązek poddania się badaniom lekarskim lub kwarantannie - ostrzegło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zaapelowało we wtorek o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

"Przypominamy, że MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne. Podróże mogą wiązać się z licznymi trudnościami takimi jak: problem z powrotem do kraju, ograniczenia w ruchu, obowiązek poddania się badaniom lekarskim i/lub kwarantannie" - podkreślił na Twitterze resort dyplomacji.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie internetowej resortu w zakładce "Informacje dla podróżujących". MSZ zachęca także do śledzenia bieżących doniesień na temat zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę na stronie Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).