Polska Tomasz Siemoniak w siedzibie CIA. Spotkał się z Johnem Ratcliffe'em

Okolice Kremla po przylocie do Moskwy szefa CIA Johna Ratcliffe'a Źródło wideo: ВЧК-ОГПУ Źródło zdj. gł.: Getty Images

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Jestem po bardzo ważnej rozmowie w siedzibie CIA z szefem Johnem Ratcliffe. Przekazałem właśnie premierowi Donaldowi Tuskowi najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski, które wynikają z tego spotkania. Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za wsparcie i zaufanie do Polski" - napisał na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Jestem po bardzo ważnej rozmowie w siedzibie CIA z szefem Johnem Ratcliffe. Przekazałem właśnie premierowi @donaldtusk najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski, które wynikają z tego spotkania. Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) September 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

W poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24 Tomasz Siemoniak poinformował, że podczas wizyty w USA spotka się ze swoimi odpowiednikami, którzy kierują amerykańskimi służbami. "Na stole" - jak mówił - mają być tematy związane między innymi z bezpieczeństwem Polski i ostatnimi rozmowami wysłanników prezydenta USA.

- Nie chcę potwierdzać konkretnych spotkań, natomiast rzeczywiście spotkam się ze swoimi odpowiednikami. Z tymi, którzy kierują amerykańskimi służbami, odpowiadają za bezpieczeństwo i na pewno te tematy związane z bezpieczeństwem Polski, możliwą eskalacją konfliktów wobec Polski i też ostatnimi rozmowami czy szefa (CIA) Ratcliffe'a, czy panów (Steve'a) Witkoffa i (Jareda) Kushnera będą na stole - powiedział.

Tomasz Siemoniak o wizycie w siedzibie CIA Źródło: TVN24

Szef CIA w Moskwie

Dyrektor CIA John Ratcliffe podczas wizyty w stolicy Rosji 25 sierpnia odbył rozmowy z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

Z kolei przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, byli w sobotę w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem, a w niedzielę w Kijowie rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po obu rozmowach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji.