Rok szkolny 2025/2026 za nami. Czego nie przeczytacie na świadectwach?

Jaką ocenę dostałaby w tym roku polska szkoła?

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Gdybym miała podsumowywać rok szkolny tylko na podstawie częstotliwości pojawiania się danego zagadnienia w publikacjach dla TVN24+, bezsprzecznie byłby to rok edukacji zdrowotnej.

O nowym przedmiocie niemal każdy miał coś do powiedzenia - tak w parlamencie, pokojach nauczycielskich, jak i przy rodzinnych stołach czy w sklepowych kolejkach.

Edukacja zdrowotna wkurzała część rodziców ("kto to widział robić lekcje w piątek o 16"), zaskakiwała nauczycieli ("nie sądziłam, że ksiądz będzie mówił na kazaniu, jak mam uczyć"), rozpalała hierarchów kościelnych ("gender!") i polityków (też "gender!").