Prezes Press Club Polska napisał do szefa KRRiT w sprawie koncesji dla TVN24

Prezes Press Club Polska zwrócił się z listem do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN24. "Odwlekanie podjęcia decyzji bez jakichkolwiek istotnych i uzasadnionych powodów nie tylko rodzi bardzo głębokie wątpliwości co do intencji członków KRRiT, ale także może stanowić podstawę do odpowiedzialności karnej opisanej w art. 231 Kodeksu karnego – nadużycie władzy" - napisał.