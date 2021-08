TVN24 i rekoncesja. Co mówi ustawa

TVN24 od 18 miesięcy czeka na przedłużenie koncesji na nadawanie. Portal "Press" poinformował, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w czwartek ma ponownie głosować nad koncesją dla nadawcy. Poprzednie próby nie przyniosły rozwiązania. Kwestię koncesji dla nadawców reguluje ustawa o radiofonii i telewizji. Co przepisy mówią o odebraniu koncesji oraz o tym, kiedy można jej nie udzielić podmiotowi medialnemu?

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji. Wniosek w tej sprawie trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym ubiegłego roku, czyli 18 miesięcy temu. Do dzisiaj nie zapadło rozstrzygnięcie. W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się 22 lipca dwa głosowania w KRRiT. Nie doszło do rozstrzygnięć. Jak podał portal "Press", KRRiT w czwartek ma ponownie głosować nad koncesją dla TVN24.