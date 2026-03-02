Zwołują komitet bezpieczeństwa o sytuacji na Bliskim Wschodzie. "Tu nikt nie zwleka"

Bosacki: tysiące osób próbują się skontaktować z konsulami, których w krajach Zatoki Perskiej jest kilkunastu

- Tutaj nikt nie zwleka, tylko wszyscy działamy na bieżąco. Również przedstawiciele prezydenta jutro będą [na spotkaniu komitetu bezpieczeństa - red.] - poinformował minister Krzysztof Gawkowski. Jak podkreślił, w kwestii bezpieczeństwa obóz prezydencki i rządowy muszą współpracować.

Pomoc Polakom, apel rzecznika

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło infolinię dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Jej numer to +48 22 523 88 80. Infolinia MSZ działa od godziny 8 do 22 czasu polskiego. Ma ułatwić dostęp do aktualnych informacji.

Jak mówił na antenie TVN24 wiceszef resortu Marcin Bosacki, "w regionie Bliskiego Wschodu, szeroko pojętego, od krajów Zatoki po Izrael, Liban, Jordanię jest kilkanaście tysięcy osób, które mają problem z powrotem do kraju". Ponowił też apel o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

Z kolei rzecznik MSZ Maciej Wewiór zwrócił uwagę na ograniczenia. - W Zjednoczonych Emiratach Arabskich mamy cztery osoby, które mogą obsługiwać sprawy konsularne, w tym oczywiście szefa naszej placówki, a w Odyseuszu na dzisiaj zarejestrowanych jest dziesięć tysięcy naszych obywateli - relacjonował Wewiór.

Wewiór podkreślił, że "najważniejszy jest spokój i bezpieczeństwo". - W wielu miejscach najbezpieczniejszym jest pozostanie w tej chwili na miejscu - w miejscu schronienia - przekonywał. Zapewnił również, że "osoby, które nie opuściły Zjednoczonych Emiratów Arabskich, będą miały zapewnione noclegi i wyżywienie".

- Pragnę zaapelować do biur podróży, które w dalszym ciągu oferują - i co gorsza realizują - wycieczki na Bliski Wschód. Apeluję o odpowiedzialność i nierobienie tego - mówił.

