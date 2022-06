Tomczyk: jedno to zaakceptowanie KPO, a zupełnie inna sprawa to kwestia finansowania

Jedno to zaakceptowanie Krajowego Planu Odbudowy, a zupełnie inna kwestia to finansowanie - powiedział poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk, odnosząc się do decyzji Komisji Europejskiej na temat polskiego KPO. Z kolei posłanka Porozumienia Magdalena Sroka zaznaczyła, że unijne fundusze są "potrzebne jak tlen polskiej gospodarce".

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała w środę polski Krajowy Plan Odbudowy. "Polski plan zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji. (...) Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy" - podkreśliła KE w komunikacie.

Do sprawy w środowym wydaniu "Faktów po Faktach" odnieśli się posłanka Porozumienia Magdalena Sroka oraz poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Tomczyk: zaakceptowanie KPO to jedna sprawa, inna to wypłata środków

- Wiedzieliśmy, że Krajowy Plan Odbudowy zostanie zaakceptowany, ale jedno to zaakceptowanie KPO, a zupełnie inna sprawa to kwestia finansowania. Komisja Europejska mówi jasno - dopóki nie zostaną spełnione kamienie milowe, które dotyczą niezależności sądownictwa w naszym kraju, pieniądze nie będą wypłacane. Takie są warunki Komisji i takie było uzgodnienie z premierem Morawieckim - powiedział Cezary Tomczyk.

Co znajduje się w KPO? Relacja Macieja Sokołowskiego

- Pełną odpowiedzialność za to, że Polska czeka już rok na pieniądze z Unii Europejskiej ponosi Prawo i Sprawiedliwość - powiedział poseł PO.

Odniósł się także do poprawek, które w środę do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym zaaprobowały komisje Senatu. - Mogę powiedzieć, że jestem dumny z polskiego Senatu, który stoi na straży konstytucji. Senat pracuje bardzo ciężko, żeby te pieniądze jak najszybciej do Polski trafiły - podkreślił.

Sroka: te pieniądze są potrzebne jak tlen polskiej gospodarce

Posłanka Magdalena Sroka zaznaczyła, że "wszyscy mamy świadomość, że te poprawki, które Senat przyjmie, w Sejmie zostaną odrzucone". - Ta ustawa wyjdzie do pana prezydenta w takiej formie, w jakiej wyszła z ostatniego posiedzenia Sejmu - oceniła.

- Z jednej strony mamy na szali pieniądze z KPO i te pieniądze są potrzebne jak tlen polskiej gospodarce, a z drugiej strony mamy zarzuty, które mówią o tym, czy u nas mówimy jeszcze o państwie praworządnym. Jakbym miała powiedzieć, co jest ważniejsze, to ciężko byłoby odpowiedzieć na takie pytanie - dodała.

Sroka: pieniądze z KPO są potrzebne jak tlen polskiej gospodarce TVN24

- Wymiar sprawiedliwości, to jest ten obszar państwa, który trzeba będzie naprawić w następnej kadencji. Dzisiaj nie ma mocy parlamentarnej, aby tych zmian dokonać. Niestety widzimy to z głosowania na głosowanie, że ta dyscyplina głosowań jest dość mocno utrzymywana przez PiS. Mówię to z ubolewaniem, bo dzisiaj wiele zmian jest błędnych - oceniła Sroka.

Tomczyk: Polacy mogą mieć jedno i drugie

Tomczyk podkreślił, że teza, jakoby istniała konieczność wyboru między praworządnością a wypłatą pieniędzy z KPO "to absolutna nieprawda". - Polacy mogą mieć jedno i drugie. Na tym polega praca Senatu i na tym polega rola nas wszystkich, że Polacy muszą mieć jedno i drugie. Musimy mieć kraj praworządny (…), i mamy pieniądze, które powinny do Polski trafić, bo jest to część uzgodnienia europejskiego - mówił.

- Pieniądze w Polsce byłyby już dawno, gdyby nie rządy PiS-u. Gdyby opozycja dzisiaj rządziła, pieniądze byłyby od roku. Od roku krążyłyby w polskiej gospodarce i od roku mogłyby być wydawane - powiedział poseł PO.

Autor:ft/ tam