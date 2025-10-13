Trzy medale i wycieńczenie. Do pójścia na bankiet zmusiły ją koleżanki

Kluczowe fakty:

Klaudia Zwolińska jako pierwsza zawodniczka w historii wywalczyła trzy indywidualne medale podczas jednych mistrzostw świata w kajakarstwie górskim.

Już myśli o igrzyskach olimpijskich w Los Angeles i mierzy wysoko. Złożyła nawet obietnicę, co zrobi, jeśli dokona czegoś wyjątkowego.

Swoje sukcesy chce przekuć w coś namacalnego. Z inicjatywy mistrzyni rusza specjalny program skierowany do dzieci i młodzieży. Chce inspirować do kajaków i sportu.