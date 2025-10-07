Bogucki: prezydent podpisał ustawę w sprawie pomocy Ukraińcom Źródło: TVN24

Posłanka Zielonych Klaudia Jachira poinformowała we wtorek, że została zawieszona w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Według Jachiry, decyzja ma związek ze złożonymi przez nią poprawkami do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który Sejm procedował we wrześniu.

12 września Sejm przyjął nowelizację niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakłada ona między innymi przedłużenie do 4 marca 2026 roku legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, oraz uszczelnienie systemu otrzymywania świadczeń przez cudzoziemców, w tym powiązanie wypłat z programu Rodzina 800 plus z aktywnością zawodową.

Wcześniej projektem tej ustawy zajmowała się sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych, która odrzuciła poprawki autorstwa Jachiry.

Warunek nie tylko dla Ukraińców, ale także Polaków

Posłanka chciała powiązania świadczenia 800 plus z aktywnością zawodową nie tylko cudzoziemców mieszkających w Polsce, ale również polskich obywateli. Odrzucone poprawki posłanka KO zgłosiła jako wnioski mniejszości.

"Trzy tygodnie temu przy okazji ustawy o pomocy Ukrainkom i Ukraińcom złożyłam poprawki sprawiające, że świadczenie "800 plus" przysługiwałoby tylko tym polskim rodzinom, w których chociaż jeden rodzic jest aktywny zawodowo. Poprawki nie znalazły większości w Sejmie, ja zostałam za to zawieszona przez klub KO" - poinformowała we wtorek posłanka Jachira w mediach społecznościowych.

Jednocześnie wyraziła radość, że jej poprawki rozpoczęły dyskusję o zmianach w świadczeniu Rodzina 800 plus, która "dotarła nawet do rządu". "Jak widać, kropla drąży skałę, a te poprawki były taką właśnie kroplą, która może sprawić, że skończymy z bezsensownym popisowskim rozdawnictwem. Pomoc z publicznych pieniędzy powinna iść do najbardziej potrzebujących lub powinniśmy inwestować je w rozwiązania systemowe" - dodała Jachira.

Rząd nie chce zmieniać warunków dla polskich obywateli

Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda poinformowała Polską Agencję Prasową, że proponowane przez Jachirę zmiany są sprzeczne ze stanowiskiem Koalicji Obywatelskiej. - My nie planujemy żadnych zmian w świadczeniu 800 plus dla obywateli polskich - podkreśliła. Jak powiedziała, posłanka Jachira poproszona została o wycofanie poprawki, co jednak się nie wydarzyło, a następnie wystąpiła na sejmowej mównicy, podtrzymując swój wniosek, co - jak zauważyła Łoboda - mogło być interpretowane jako stanowisko klubu.

Kilka dni temu serwis Forsal, powołując się na źródła rządowe, donosił, że Rada Ministrów rozważa powiązanie świadczenia 800 plus z zatrudnieniem rodziców. We wtorek resort rodziny, pracy i polityki społecznej zdementował medialne doniesienia o rzekomych planach zmian w programie. "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowczo podkreśla, że nie prowadzi żadnych prac mających na celu modyfikację zasad przyznawania świadczenia wychowawczego" - podkreślono we wtorkowym komunikacie resortu.

Nowe zasady pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent Karol Nawrocki podpisał pod koniec września ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która uszczelnia system otrzymywania świadczeń na rzecz rodziny przez cudzoziemców. Prawo do tych świadczeń zostało powiązane z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dzieci w polskiej szkole, z wyjątkami dotyczącymi na przykład osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo prawo do świadczeń będzie powiązane z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że w 2025 roku będzie to 2333 złote brutto.

Zgodnie z regulacją, ZUS co miesiąc będzie sprawdzał, czy cudzoziemcy byli aktywni zawodowo. Jeżeli w danym miesiącu tak nie było, to świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany. ZUS będzie także weryfikował w rejestrze komendanta głównego Straży Granicznej, czy dany cudzoziemiec nie wyjechał z Polski.

Aby umożliwić lepszą identyfikację obcokrajowców ubiegających się o świadczenia oraz ich dzieci, wprowadzony zostanie obowiązek posiadania numeru PESEL. Przy nadawaniu PESEL weryfikowany będzie także pobyt dzieci na terytorium Polski. Nowe przepisy przewidują także integrację baz danych różnych instytucji, co ma pozwolić na skuteczniejsze monitorowanie uprawnień cudzoziemców oraz wyeliminować próby wyłudzania świadczeń.

Ustawa przedłuża okres obowiązywania tymczasowej ochrony w Polsce do 4 marca 2026 roku.

