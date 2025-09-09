Kierowca może mieć "poważny problem". Ostrzeżenie

Kluczowe fakty:
- W Polsce coraz częściej występują ulewy i opady nawalne, czyli tak zwane oberwanie chmury. Te ekstremalne zjawiska pogodowe nie tylko utrudniają ruch drogowy, ale także przyczyniają się do wzrostu liczby szkód komunikacyjnych.
- Przejazd, zwłaszcza szybki, przez zalaną ulicę to ryzyko dla silnika, tarcz hamulcowych, układu elektrycznego, automatycznej skrzyni biegów czy sprzęgła.
- Ubezpieczyciele mogą odmówić odszkodowania, jeśli kierowca podejmie nieodpowiedzialne działania, np. uruchamia silnik po zgaśnięciu w wodzie lub wjeżdża w kałużę z dużą prędkością.
- Co, jeśli auto zgaśnie? Ekspert podpowiada, w jaki sposób zachować się w takiej sytuacji.
Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że w Polsce coraz częściej występują ulewy i opady nawalne. Te ekstremalne zjawiska pogodowe nie tylko utrudniają ruch drogowy, ale także przyczyniają się do wzrostu liczby szkód komunikacyjnych spowodowanych zalaniem pojazdów.