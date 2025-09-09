Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kierowca może mieć "poważny problem". Ostrzeżenie

|
samochod woda shutterstock_2516618089
Co robić, gdy burza złapie nas w trasie?
Źródło: TVN Turbo
Najważniejsze to jechać wolno - radzi w rozmowie z TVN24+ Kuba Bielak, współzałożyciel Akademii Bezpiecznej Jazdy w Warszawie. Podkreśla, że przejeżdżanie przez zalane odcinki dróg czy głębokie kałuże wymaga umiejętności oceny sytuacji i szczególnej ostrożności. Jak bezpiecznie pokonać wodę i uniknąć problemów z ubezpieczycielem? 
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • W Polsce coraz częściej występują ulewy i opady nawalne, czyli tak zwane oberwanie chmury. Te ekstremalne zjawiska pogodowe nie tylko utrudniają ruch drogowy, ale także przyczyniają się do wzrostu liczby szkód komunikacyjnych.
  • Przejazd, zwłaszcza szybki, przez zalaną ulicę to ryzyko dla silnika, tarcz hamulcowych, układu elektrycznego, automatycznej skrzyni biegów czy sprzęgła.
  • Ubezpieczyciele mogą odmówić odszkodowania, jeśli kierowca podejmie nieodpowiedzialne działania, np. uruchamia silnik po zgaśnięciu w wodzie lub wjeżdża w kałużę z dużą prędkością.
  • Co, jeśli auto zgaśnie? Ekspert podpowiada, w jaki sposób zachować się w takiej sytuacji.

Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że w Polsce coraz częściej występują ulewy i opady nawalne. Te ekstremalne zjawiska pogodowe nie tylko utrudniają ruch drogowy, ale także przyczyniają się do wzrostu liczby szkód komunikacyjnych spowodowanych zalaniem pojazdów.

Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Czytaj także:
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar
Ukraiński w szkołach. Ambasador apeluje, rzecznik MSZ odpowiada
Polska
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Krótszy czas pracy. Ostatnie dni na złożenie wniosku
BIZNES
Agencja Rozwoju Przemysłu miała współpracować z biznesmenem powiązanym z aferami korupcyjnymi
Zatrzymany prezes firmy z miliardowymi zamówieniami od państwa
Polska
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Debata "Szkoła do poprawki?" w TVN24+
Polska
Giewont
Weszli na krzyż na Giewoncie i "pajacowali"
Kraków
25 min
0909_cnb_nawrocki
Premiera"Karol do mnie", "pozdrów Martę". W siłę rośnie agresywna grupa, która z prezydentem jest na "ty"
Czarno na białym
Emmanuel Macron
Upadł rząd we Francji. Co to oznacza?
Świat
Burza
Gdzie jest burza? Zaczęło grzmieć. Punktowo mocno pada
METEO
Mgła, jesień
Prognoza na jesień i zimę. Czego się spodziewać
METEO
Nepal. Protestujący podpalili parlament
Antyrządowe zamieszki w Nepalu. Demonstranci podpalili parlament
Świat
fasd ciaza alkohol kobieta shutterstock_1418003342
To nie jest "tylko" kieliszek wina. Może spowodować trwałe uszkodzenia mózgu u płodu
Zdrowie
Ministerstwo Zdrowia
Resort zdrowia "odpolityczniony". Co na to medycy?
Piotr Wójcik
Spalony pomost na jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu
Rusza odbudowa spalonego pomostu. "To jedno z najbardziej lubianych miejsc rekreacyjnych w Poznaniu"
Poznań
Donald Tusk
Potężne środki do podziału. Zapowiedź premiera
BIZNES
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Jakie decyzje po spotkaniu koalicjantów? Wicepremier o "zielonym świetle"
Polska
Nożownik (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika przed sklepem. 42-latek raniony w brzuch
Szczecin
Donald Tusk
"Nie zabierałbym w tej sprawie głosu", ale "chcę przerwać wszelkie spekulacje"
Polska
imageTitle
4:0 na boisku, 40 na torcie. Modrić wyjątkowo uhonorowany
EUROSPORT
Ukraińscy żołnierze w obwodzie charkowskim
"To tylko kwestia czasu". Problemy ukraińskiej armii po notatce dla Hegsetha
Świat
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
226 km/h na liczniku, zderzenie i śmierć 37-latka. Łukasz Żak i jego koledzy zostają w areszcie
WARSZAWA
rosyjscy zolnierze 09042025 01
Rosja szykuje się do "decydującego przełomu", trwa przegrupowanie sił
Świat
Trafili na trzy miesiące do aresztu
Przyłożyli nóż do szyi i zażądali kodu do sejfu
Olsztyn
Mężczyzna i jego żona zostali zatrzymani przez policję
Na dobre i na złe. "Złodziejski duet" z zarzutami
Rzeszów
Tom Hanks
Nie wręczą nagrody Tomowi Hanksowi. Trump chwali decyzję: mądrze
Świat
Raymond Cruz
Znany aktor serialowy zakuty w kajdanki przed własnym domem
Kultura i styl
imageTitle
Nowe zwyczaje w Premier League. Dymisja w środku nocy
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek samolotu we wsi Lipowa
Spadł samolot we wsi pod Żywcem. Dwie osoby nie żyją
Katowice
Pogrzeb w Puźnikach. "Małe dzieci tam leżą"?
Pogrzeb w Puźnikach i pytania o rozmiary trumien. "Małe dzieci tam leżą"?
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad-2021
"Agresywne manewry". Zamykamy granicę z Białorusią
Polska
Luksemburg
Woda porywała auta i zalewała ulice
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica