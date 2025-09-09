Kierowca może mieć "poważny problem". Ostrzeżenie

Kluczowe fakty:

W Polsce coraz częściej występują ulewy i opady nawalne, czyli tak zwane oberwanie chmury. Te ekstremalne zjawiska pogodowe nie tylko utrudniają ruch drogowy, ale także przyczyniają się do wzrostu liczby szkód komunikacyjnych.

Przejazd, zwłaszcza szybki, przez zalaną ulicę to ryzyko dla silnika, tarcz hamulcowych, układu elektrycznego, automatycznej skrzyni biegów czy sprzęgła.

Ubezpieczyciele mogą odmówić odszkodowania, jeśli kierowca podejmie nieodpowiedzialne działania, np. uruchamia silnik po zgaśnięciu w wodzie lub wjeżdża w kałużę z dużą prędkością.