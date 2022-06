Sąsiada nie widzieli pół roku, czuli fetor wydobywający się z mieszkania. "Lokatorzy zgłaszali, zarząd nie reagował"

Jak dowiedzieliśmy się w kieleckiej komendzie, policjanci wykluczyli, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie.

Lokatorka: smród był niesamowity, nie dało się wytrzymać

- Otrzymaliśmy informację od jednego z mieszkańców bloku, że od wielu miesięcy z jednego z mieszkań czuć wyraźny fetor, a osoby z Miejskiego Zarządu Budynków, które odwiedzały to miejsce, nie mogły nic z tym zrobić - mówi Arkadiusz Stawicki ze Stowarzyszenia Przyjazne Kielce. Według relacji lokatorów budynku przy ulicy Grunwaldzkiej, 69-latek nie był widziany od grudnia 2021 roku.

"Zaglądali przez dziurkę od klucza"

- Z relacji mieszkańców wynika, że owszem, ktoś przychodził, ale ograniczał się jedynie do pukania do drzwi i zaglądania przez dziurkę od klucza. Takie wizyty odbywały się kilka razy - twierdzi aktywista.

Urząd: nie może być mowy o uchybieniu obowiązków

Jak mówi Miernik, urzędnicy nie mogli wejść do mieszkania ze względu na przepisy o ochronie miru domowego. - Ponadto były również uspokajające sygnały dotyczące sytuacji tego mieszkańca. Według sąsiadów senior miał rodzinę w Niemczech, więc uznaliśmy, że najprawdopodobniej wyjechał tam na dłużej. Poza tym co miesiąc regulowany był czynsz, nie było symptomów tragedii - mówi nam dyrektor MZB. I dodaje, że jego zdaniem pracownicy administracji nie zawinili w tej sytuacji. - Zbadałem, czy mogło dojść do jakiegoś niedopatrzenia, ale administratorka wielokrotnie była na miejscu i sprawdzała, czy nie dzieje się nic złego. Nie może być mowy o uchybieniu obowiązków - zaznacza Miernik.