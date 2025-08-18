Logo strona główna
Polska

21 osób zginęło, ponad 400 nietrzeźwych kierowców. Bilans dwóch dni

Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek w miejscowości Unin koło Garwolina
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
W trakcie długiego sierpniowego weekendu na polskich drogach zginęło o pięć osób więcej niż w ubiegłym roku - wynika z danych Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze zatrzymali kilkaset nietrzeźwych kierowców. 

W niedzielę wielu kierowców wracało z długiego weekendu. Komenda Główna Policji podsumowała dotychczasowy bilans wypadków i zdarzeń drogowych.

Jak wynika z udostępnionych danych, w piątek doszło do 88 wypadków drogowych, zginęło w nich 21 osób. W sobotę odnotowane zostały 84 wypadki drogowe z pięcioma ofiarami śmiertelnymi. W sumie to już 172 wypadki i 26 ofiar. To również o pięć ofiar więcej niż w czasie ubiegłorocznego długiego sierpniowego weekendu. 

W oba dni policja zatrzymała ponad 400 nietrzeźwych kierowców.

W zeszłym roku, w tym samym okresie, doszło do 230 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 265 zostało rannych. Policjanci zatrzymali niemal 1,5 tys. nietrzeźwych kierujących.

Pijany kierowca śmiertelnie potrącił 13-latkę

Policja opublikowała także dane z poszczególnych regionów Polski.

Lubelska policja podała, że od czwartku na drogach regionu zginęły trzy osoby w 23 wypadkach. Zatrzymano też ponad 70 pijanych kierowców. Pół promila alkoholu w krwi miał 20-letni kierowca, który w czwartek po południu potrącił 13-letnią rowerzystkę na przejściu dla pieszych w Puławach. Dziewczyna zginęła na miejscu.

Na drodze krajowej nr 82 w Łęcznej kierujący samochodem potrącił w sobotę w nocy 65-latka bez odblasków w rejonie przejścia dla pieszych; mężczyzna zginął na miejscu. W niedzielę rano na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Zakręcie bus zjechał do rowu i dachował; trzy osoby trafiły do szpitala. 51-letni kierowca busa zmarł w szpitalu.

"Z niewiadomych przyczyn" zjechał na lewy pas. Nie żyją dwie osoby

"Z niewiadomych przyczyn" zjechał na lewy pas. Nie żyją dwie osoby

Opole
Wiózł konie w przyczepce, wjechał w niego bus

Wiózł konie w przyczepce, wjechał w niego bus

Łódź

Auto przygniotło mężczyznę, który wymieniał koło

W Podlaskiem, na drodze wojewódzkiej nr 653 Suwałki-Sejny w wypadku zginął 20-letni pasażer auta, którego kierowca - jak wynika z ustaleń policji - podczas manewru wyprzedzania innego auta doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka volkswagenem. Ranne zostały cztery osoby z obu samochodów.

Śmierć w wypadku poniósł też kierowca ciężarówki; do wypadku doszło na drodze krajowej 61 koło miejscowości Bęćkowo niedaleko Szczuczyna. Podczas wymiany koła w samochodzie stojącym na prawym pasie jezdni, w bok ustawionych trzech ciężarówek (kierowcy dwóch kolejnych pomagali w wymianie), uderzyła czwarta. Po uderzeniu na pobocze osunęły się m.in. przewożone na lawetach auta; jeden z kierowców zginął na miejscu.

Auto przygniotło mężczyznę, który wymieniał koło
Auto przygniotło mężczyznę, który wymieniał koło
Źródło: KPP Grajewo

Do tragicznego wypadku doszło też w warmińsko-mazurskim. W piątek wieczorem na drodze krajowej nr 57 w Wozławkach, gdzie 35-letni mieszkaniec gminy Bisztynek swoim audi najechał na tył prawidłowo jadącej skody, którą podróżowała trzyosobowa rodzina. Na miejscu zginęli pasażerowie skody; 37-letni strażak ochotnik i dwuletni chłopiec. Kierująca tym pojazdem 35-letnia kobieta trafiła do szpitala. Policja pracowała na miejscu do późnych godzin nocnych.

Niemal zupełnie zmiażdżony samochód. Zginęli strażak i jego dziecko
Niemal zupełnie zmiażdżony samochód. Zginęli strażak i jego dziecko

Wypadki z udziałem motocyklistów

Na Mazowszu w sobotę o godz. 17.30 na DW732 w miejscowości Stary Kiełbów w pow. białobrzeskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Kierujący nissanem 62-latek w trakcie skrętu w lewo zderzył się z motocyklem suzuki. Na miejscu zginął 40-letni motocyklista i 59-letnia pasażerka z nissana. Kierowca samochodu był trzeźwy; został przewieziony do szpitala.

Tragiczny długi weekend na Mazowszu

Tragiczny długi weekend na Mazowszu

WARSZAWA
Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku

Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku

WARSZAWA

Do tragicznych wypadków doszło też w Krakowie. Według informacji małopolskiej policji, w nocy z piątku na sobotę na ul. Kamieńskiego 32-latek stracił panowanie nad motocyklem, wypadł z drogi i uderzył w bariery. Mimo pomocy medycznej, młody mężczyzna zmarł w szpitalu.

Skręcał w lewo, zderzył się motocyklem. Dwie osoby nie żyją

Skręcał w lewo, zderzył się motocyklem. Dwie osoby nie żyją

WARSZAWA
76-latek potrącił trzy dziewczynki na pasach

76-latek potrącił trzy dziewczynki na pasach

Wrocław

Tej samej nocy przy ul. Powstańców Wielkopolskich samochód osobowy śmiertelnie potrącił 28-letnią kobietę, która przebiegała przez dwupasmową jezdnię w niedozwolonym miejscu. Była nietrzeźwa.

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Policja Radom

WypadekDrogi w PolscePolicja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica