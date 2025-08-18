21 osób zginęło, ponad 400 nietrzeźwych kierowców. Bilans dwóch dni

Wypadek w miejscowości Unin koło Garwolina Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę wielu kierowców wracało z długiego weekendu. Komenda Główna Policji podsumowała dotychczasowy bilans wypadków i zdarzeń drogowych.

Jak wynika z udostępnionych danych, w piątek doszło do 88 wypadków drogowych, zginęło w nich 21 osób. W sobotę odnotowane zostały 84 wypadki drogowe z pięcioma ofiarami śmiertelnymi. W sumie to już 172 wypadki i 26 ofiar. To również o pięć ofiar więcej niż w czasie ubiegłorocznego długiego sierpniowego weekendu.

W oba dni policja zatrzymała ponad 400 nietrzeźwych kierowców.

W zeszłym roku, w tym samym okresie, doszło do 230 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 265 zostało rannych. Policjanci zatrzymali niemal 1,5 tys. nietrzeźwych kierujących.

Pijany kierowca śmiertelnie potrącił 13-latkę

Policja opublikowała także dane z poszczególnych regionów Polski.

Lubelska policja podała, że od czwartku na drogach regionu zginęły trzy osoby w 23 wypadkach. Zatrzymano też ponad 70 pijanych kierowców. Pół promila alkoholu w krwi miał 20-letni kierowca, który w czwartek po południu potrącił 13-letnią rowerzystkę na przejściu dla pieszych w Puławach. Dziewczyna zginęła na miejscu.

Na drodze krajowej nr 82 w Łęcznej kierujący samochodem potrącił w sobotę w nocy 65-latka bez odblasków w rejonie przejścia dla pieszych; mężczyzna zginął na miejscu. W niedzielę rano na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Zakręcie bus zjechał do rowu i dachował; trzy osoby trafiły do szpitala. 51-letni kierowca busa zmarł w szpitalu.

Auto przygniotło mężczyznę, który wymieniał koło

W Podlaskiem, na drodze wojewódzkiej nr 653 Suwałki-Sejny w wypadku zginął 20-letni pasażer auta, którego kierowca - jak wynika z ustaleń policji - podczas manewru wyprzedzania innego auta doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka volkswagenem. Ranne zostały cztery osoby z obu samochodów.

Śmierć w wypadku poniósł też kierowca ciężarówki; do wypadku doszło na drodze krajowej 61 koło miejscowości Bęćkowo niedaleko Szczuczyna. Podczas wymiany koła w samochodzie stojącym na prawym pasie jezdni, w bok ustawionych trzech ciężarówek (kierowcy dwóch kolejnych pomagali w wymianie), uderzyła czwarta. Po uderzeniu na pobocze osunęły się m.in. przewożone na lawetach auta; jeden z kierowców zginął na miejscu.

Auto przygniotło mężczyznę, który wymieniał koło Źródło: KPP Grajewo

Do tragicznego wypadku doszło też w warmińsko-mazurskim. W piątek wieczorem na drodze krajowej nr 57 w Wozławkach, gdzie 35-letni mieszkaniec gminy Bisztynek swoim audi najechał na tył prawidłowo jadącej skody, którą podróżowała trzyosobowa rodzina. Na miejscu zginęli pasażerowie skody; 37-letni strażak ochotnik i dwuletni chłopiec. Kierująca tym pojazdem 35-letnia kobieta trafiła do szpitala. Policja pracowała na miejscu do późnych godzin nocnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Niemal zupełnie zmiażdżony samochód. Zginęli strażak i jego dziecko

Wypadki z udziałem motocyklistów

Na Mazowszu w sobotę o godz. 17.30 na DW732 w miejscowości Stary Kiełbów w pow. białobrzeskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Kierujący nissanem 62-latek w trakcie skrętu w lewo zderzył się z motocyklem suzuki. Na miejscu zginął 40-letni motocyklista i 59-letnia pasażerka z nissana. Kierowca samochodu był trzeźwy; został przewieziony do szpitala.

Do tragicznych wypadków doszło też w Krakowie. Według informacji małopolskiej policji, w nocy z piątku na sobotę na ul. Kamieńskiego 32-latek stracił panowanie nad motocyklem, wypadł z drogi i uderzył w bariery. Mimo pomocy medycznej, młody mężczyzna zmarł w szpitalu.

Tej samej nocy przy ul. Powstańców Wielkopolskich samochód osobowy śmiertelnie potrącił 28-letnią kobietę, która przebiegała przez dwupasmową jezdnię w niedozwolonym miejscu. Była nietrzeźwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD