Wybuch na terenie firmy chemicznej. Jedna osoba jest ranna

W środę w Kędzierzynie-Koźlu doszło do eksplozji. Na terenie firmy ICSO Chemical Production wybuchła beczka do mieszania żywicy, w której prowadzono proces z użyciem około tony surowca. Jedna osoba została lekko ranna. Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski napisał w mediach społecznościowych, że zakład nie powiadomił służb ratunkowych. Zwrócił się w związku z tym do policji o wyjaśnienia przyczyn takiego postępowania.