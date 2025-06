Dziennikarze TVN24 nagrodzeni "Śląskimi Pulitzerami"

Małgorzata Marczok o nagrodzie Silesia Press za reportaż "To ja byłam winna" Źródło: TVN24

Konkurs Silesia Press, nazywany "Śląskimi Pulitzerami", organizowany jest od 20 lat. Laureatów tegorocznej edycji ogłoszono podczas czwartkowej gali w katowickim Hotelu Monopol.

I nagrodę otrzymał Bartosz Dominik z portalu klobucka.pl za film dokumentalny "Ptaki w klatkach". Zwycięski film opowiada o romskiej rodzinie z Orzegowa, dzielnicy Rudy Śląskiej, z którą przez ponad 30 lat związany był fotograf Arkadiusz Gola. Jego długoletnia relacja z bohaterami - najpierw jako dokumentalisty, później jako przyjaciela i niemal członka rodziny - stała się punktem wyjścia do opowieści o zaufaniu, bliskości i wzajemnym zrozumieniu.

Nagrody dla dziennikarzy TVN24

Drugą nagrodę ex aequo przyznano Małgorzacie Marczok i Andrzejowi Kuberskiemu z katowickiego ośrodka TVN24 za materiał "To ja byłam winna", a także Agnieszce Loch z Polskiego Radia Katowice za audycję "Dziewczyny dziewczynom", Marcinowi Pietraszewskiemu z "Gazety Wyborczej" za "Miasto Kiboli" oraz Pawłowi Pawlikowi z "Dziennika Zachodniego" za cykl o pedofilii w diecezji sosnowieckiej.

Małgorzata Marczok i Andrzej Kuberski z II nagrodą Silesia Press Źródło: TVN24

Reportaż "To ja byłam winna" opowiada historię molestowanej przez księdza Joachima dziewczynki, która odważyła się o wszystkim opowiedzieć dorosłym. Dorośli uznali, że to ona była winna. Okazało się, że to dopiero wierzchołek góry lodowej. Autorzy reportażu dotarli do kolejnych ofiar księdza.

- Bardzo się cieszę, że zostaliśmy nagrodzeni przez jury i ta nasza praca została doceniona, ale przede wszystkim odczytuję to jako nagrodę dla ofiar - powiedziała Małgorzata Marczok po odebraniu nagrody. Dziennikarka TVN24 dodała, że ofiary "zrobiły naprawdę wiele, bo choć same mówiły o tym, że nie wierzą w to, że ich prawda kiedykolwiek ma szansę ujrzeć światło dzienne, to się stało". - Dzięki ich odwadze - podkreśliła Marczok. Reportaż "To ja byłam winna" można obejrzeć w TVN24+.

Trzecią nagrodę w tegorocznej edycji konkursu ex aequo otrzymali Jerzy Korczyński z katowickiego ośrodka TVN24 za materiał "Hasiok na grubie, czyli kopalnia śmieci", Magda Nowacka z "Dziennika Zachodniego" za teksty o przemianach w Bytomiu oraz Bożena Klimus z TVP3 Katowice za "Od łez do śmiechu".

Reportaż Jerzego Korczyńskiego opowiada o nielegalnych podziemnych wysypiskach śmieci. Jak zauważa szef ośrodka regionalnego TVN24 w Katowicach Tomasz Ciesielski, materiał mógł powstać między innymi dzięki temu, że jego autor zdobył zaufanie sygnalisty, który przekazał mu informacje. - Bardzo się cieszę, że ta nagroda trafiła do człowieka, który długo zajmuje się górnictwem, kocha górnictwo i przede wszystkim zna się na górnictwie - dodał Ciesielski po przyznaniu Silesia Press. Reportaż "Hasiok na grubie, czyli kopalnia śmieci" można obejrzeć w TVN24+.

Tegoroczne wyróżnienia trafiły do Katarzyny Pachelskiej z portalu Ślązag.pl, za materiał "Pani biskup", Anny Gumułki z "Dziennika Zachodniego" za "Dlaczego oni wszyscy lądują w Katowicach?", Małgorzaty Lachendro z PR Katowice za "Czarne" oraz duetu Jakóbczyk/Lusawa z programu "Uwaga!" TVN za "Przywróconą godność".

Nagrody Silesia Press

W organizowanym od 20 lat regionalnym konkursie nagradzane są najlepsze, opublikowane w poprzednim roku w prasie, radiu, telewizji lub internecie materiały o tematyce społecznej, kulturalnej i ekonomicznej, nienagrodzone w innych konkursach dziennikarskich. Zwycięzców Silesia Press wybiera jury, złożone ze znanych w regionie dziennikarzy.

Oceniając zgłoszone materiały jury bierze pod uwagę m.in. ich znaczenie dla opinii publicznej, rzetelność oraz interesujące, indywidualne przedstawienie tematu. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne. - Jest to jedyny w kraju konkurs regionalny i napływa każdego roku coraz więcej prac. W tym roku poziom był niezwykle wysoki - powiedziała PAP organizatorka konkursu Maria Trepińska. - Wpłynęło do nas około sto prac - dodała.