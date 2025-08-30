Śledczy zakończyli oględziny na lotnisku w Radomiu

Na miejscu katastrofy F-16 w Radomiu odnaleziono kamerę osobistą Źródło: TVN24

W czwartek po godzinie 19 podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu, rozbił się samolot F-16. Pilotujący go major Maciej "Slab" Krakowian nie przeżył. Nad wyjaśnieniem przyczyn tragicznego wypadku pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.

- Zakończyły się czynności oględzin terenu pasa startowego i terenu przyległego na lotnisku w Radomiu oraz części samolotu F-16 - poinformował w sobotę wieczorem prokurator Antoni Skiba.

Zaznaczył, że teren został przekazany przez prokuratorów wojskowych władzom lotniska, "w których gestii jest dokonanie ustaleń co do możliwości korzystania w sposób bezpieczny z pasa startowego". Wcześniej tego dnia rzecznik informował też o znalezieniu na miejscu katastrofy osobistej kamery, która należała do majora Krakowiana.

Teren oględzin był większy niż zakładano

Według rzecznika Prokuratury Okręgowej przeprowadzone oględziny i zabezpieczenia materiału dowodowego obejmują teren zdecydowanie większy, niż pierwotnie zakładano. Zaznaczył, że było to możliwe dzięki pełnej współpracy członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, prokuratorów wojskowych z Warszawy i Lublina oraz funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej między innymi z Warszawy, Lublina, Przasnysza, Krakowa, Łasku oraz Bydgoszczy.

W sobotę oględziny wsparte zostały przez prawie 200 żołnierzy WOT, którzy tyralierą przeszukiwali zielone tereny przy pasie startowym oraz kilkudziesięciu saperów ze specjalistycznym sprzętem.

- Wszystkie części wraku samolotu zostały przeniesione w ustalone miejsce - przekazał prokurator Skiba. Poinformował również, że aktualnie prokuratura planuje pozyskanie niezbędnych opinii oraz dalszego materiału dowodowego.

Według rzecznika najbliższy briefing lub komunikat w tej sprawie zostanie przekazany nie wcześniej niż w środę w godzinach popołudniowych, po wstępnym podsumowaniu przeprowadzonych czynności procesowych oraz po rozmowach z członkami Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, z którymi - jak ocenił - współpraca przebiega w sposób wzorowy i niezwykle profesjonalny.

