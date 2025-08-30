Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Śledczy zakończyli oględziny na lotnisku w Radomiu

Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Na miejscu katastrofy F-16 w Radomiu odnaleziono kamerę osobistą
Źródło: TVN24
Zakończyły się czynności oględzin terenu pasa startowego i terenu przyległego na lotnisku w Radomiu oraz części samolotu F-16 - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba. Zdradził również, kiedy może zostać przekazany kolejny komunikat w sprawie tragicznego wypadku majora Macieja "Slab" Krakowiana.

W czwartek po godzinie 19 podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu, rozbił się samolot F-16. Pilotujący go major Maciej "Slab" Krakowian nie przeżył. Nad wyjaśnieniem przyczyn tragicznego wypadku pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.

- Zakończyły się czynności oględzin terenu pasa startowego i terenu przyległego na lotnisku w Radomiu oraz części samolotu F-16 - poinformował w sobotę wieczorem prokurator Antoni Skiba.

Zaznaczył, że teren został przekazany przez prokuratorów wojskowych władzom lotniska, "w których gestii jest dokonanie ustaleń co do możliwości korzystania w sposób bezpieczny z pasa startowego". Wcześniej tego dnia rzecznik informował też o znalezieniu na miejscu katastrofy osobistej kamery, która należała do majora Krakowiana.

Nowe informacje w sprawie katastrofy. Śledczy znaleźli kamerę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe informacje w sprawie katastrofy. Śledczy znaleźli kamerę

Teren oględzin był większy niż zakładano

Według rzecznika Prokuratury Okręgowej przeprowadzone oględziny i zabezpieczenia materiału dowodowego obejmują teren zdecydowanie większy, niż pierwotnie zakładano. Zaznaczył, że było to możliwe dzięki pełnej współpracy członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, prokuratorów wojskowych z Warszawy i Lublina oraz funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej między innymi z Warszawy, Lublina, Przasnysza, Krakowa, Łasku oraz Bydgoszczy.

W sobotę oględziny wsparte zostały przez prawie 200 żołnierzy WOT, którzy tyralierą przeszukiwali zielone tereny przy pasie startowym oraz kilkudziesięciu saperów ze specjalistycznym sprzętem.

ZBIÓRKA DLA RODZINY MAJORA MACIEJA "SLABA" KRAKOWIANA >>>

- Wszystkie części wraku samolotu zostały przeniesione w ustalone miejsce - przekazał prokurator Skiba. Poinformował również, że aktualnie prokuratura planuje pozyskanie niezbędnych opinii oraz dalszego materiału dowodowego.

Według rzecznika najbliższy briefing lub komunikat w tej sprawie zostanie przekazany nie wcześniej niż w środę w godzinach popołudniowych, po wstępnym podsumowaniu przeprowadzonych czynności procesowych oraz po rozmowach z członkami Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, z którymi - jak ocenił - współpraca przebiega w sposób wzorowy i niezwykle profesjonalny.

OGLĄDAJ: NATO: siła w powietrzu
Major Maciej "Slab" Krakowian

NATO: siła w powietrzu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
RadomsamolotyLotnictwoProkuratura
Czytaj także:
imageTitle
Uraz przeszkadzał Majchrzakowi już w poprzednim meczu
EUROSPORT
imageTitle
Brazylijczycy za mocni. Bolesna porażka polskich siatkarzy
EUROSPORT
imageTitle
Emocje buzowały do końca. Polscy z drugim wielkim zwycięstwem
EUROSPORT
Polska - Izrael w EuroBaskecie
Polska - Izrael w EuroBaskecie [RELACJA]
EUROSPORT
imageTitle
Świątek zagra o kolejną rundę. Rywalką Rosjanka
EUROSPORT
imageTitle
Derby dla Bayernu. Tym razem łatwo już nie było
EUROSPORT
W Polsce kukła, w Korei hologram policjanta
U nas kukła, w Korei hologram. Sprawdzają się
Marzanna Zielińska
Kamil Majchrzak
Przegrał z bólem. Majchrzak musiał poddać mecz
EUROSPORT
Ulewy, intensywny deszcz, noc, ciemno, droga, obfite opady
Uwaga, niebezpieczna noc. Alarmy w części kraju
METEO
imageTitle
Hymn Izraela wygwizdany. Demonstracje przed Spodkiem
EUROSPORT
imageTitle
Kurtz nie do zatrzymania w SGP. Pech Zmarzlika w finale
EUROSPORT
Nocne opady deszczu, ulewa
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
Jamy
Superkomórka burzowa nad Podkarpaciem. Sypnęło gradem
METEO
Marek Chmaj
Pat w Trybunale Stanu. "Błąd jest rażący"
Maciej Knapik
imageTitle
Młodemu kibicowi wyrwano czapkę od idola. Majchrzak przygotował niespodziankę
EUROSPORT
imageTitle
Zagłębie grało do końca. Opłaciło się
EUROSPORT
Stadion Miedzi Legnica
"Niedopuszczalny incydent". Klub reaguje po skandalu
Wrocław
imageTitle
Zacięte sety. Zieliński z awansem w deblu
EUROSPORT
Andrzej Domański
Ministrowie "w bardzo dobrym nastroju". Prezydent też? "Wątpię"
Polska
imageTitle
Niehonorowe zachowanie i przepychanka na koniec. Francuzi nie dali się Doncziciowi
EUROSPORT
Chorwacja
Burza na turystycznym wybrzeżu. Zalane domy i drogi
METEO
imageTitle
Niespodziewana porażka londyńczyków. United wyszarpali wygraną
EUROSPORT
Magdalena Fręch w meczu z Coco Gauff w 3. rundzie US Open
Jednostronny mecz. Gauff poza zasięgiem Fręch
EUROSPORT
Burza, noc
Tej nocy w pogodzie będzie się działo
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski radzi Nawrockiemu. "Sprawdziłbym, który z doradców był takim durniem"
Polska
imageTitle
Zabójcze 20 minut Korony. "Kamień milowy"
EUROSPORT
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
UNESCO alarmuje. Za parę lat może zabraknąć kilkudziesięciu milionów nauczycieli
Świat
imageTitle
Philipsen po raz drugi. Zacięty finisz w Saragossie
EUROSPORT
Bojownicy Huti biorą udział w proteście przeciwko Izraelowi. Sana, Jemen, 29 sierpnia 2025 roku
Rebelianci potwierdzają. W nalotach zginęło kilku ich przywódców
Świat
Sharenting
Jak dbać o wizerunek dzieci w sieci? O tym warto wiedzieć przed nowym rokiem szkolnym
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica