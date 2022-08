Odławiają śnięte ryby z Odry niedaleko Szczecina. "Nie zbliżam się do rzeki, a i tak ten fetor jest nie do zniesienia"

czytaj dalej

To jest wszystko zamiatane pod dywanik: "cicho, woda się sama wyczyści". A to się samo nie wyczyści i to się już nie wyczyści co najmniej przez parędziesiąt lat - powiedział w rozmowie z TVN24 wędkarz z województwa opolskiego, odnosząc się do katastrofy ekologicznej w Odrze. Zdaniem wójta gminy Lipki Zdzisława Urygi, "życie w Odrze obumarło".