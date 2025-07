Pełczyńska-Nałęcz: Polska 2050 będzie miała wicepremiera od listopada

Zakończyło się ostatnie spotkanie koalicjantów przed rekonstrukcją rządu Źródło: TVN24

Jak informował rzecznik rządu Adam Szłapka, premier Donald Tusk ogłosi skład nowej Rady Ministrów w środę o godzinie 10.

Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska ustaliła nieoficjalnie, że szef MSZ Radosław Sikorski w ramach rekonstrukcji rządu dostanie propozycję, by zostać wicepremierem. Według jej informacji taką decyzję premier potwierdził na poniedziałkowym spotkaniu z koalicjantami.

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) zapytana o te doniesienia we wtorek w Radiu Zet, odparła, że "to są rzeczy, które będzie ogłaszał pan premier".

- Mogę powiedzieć, że Polska 2050 od listopada będzie miała wicepremiera - przekazała. Dodała, że o tym, kto nim będzie, zdecyduje Polska 2050.

- To jest fair układ. Jeżeli pan marszałek (Sejmu Szymon Hołownia - red.) jest do listopada, to w listopadzie musi być zmiana. Wicepremier i wicemarszałek dla Polski 2050 i to zostało ustalone - zaznaczyła. Zgodnie z umową koalicyjną funkcję marszałka Sejmu ma objąć współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty.

Odnosząc się do rekonstrukcji, Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że premier zakomunikuje, jak wyglądają zmiany w rządzie. Dodała, że to "wizja premiera" i nie jest jej "rolą to oceniać". - Naszą rolą i moją jest przede wszystkim powiedzenie jakich kwestii programowych, jako Polska 2050, będziemy w tym rządzie pilnować - mówiła.

Pytana, czy na poniedziałkowym spotkaniu premier "wyłożył wszystkie karty na stół", powiedziała, że to było "spotkanie uzgodnieniowe". Jak mówiła koalicjanci "rozmawiali o tym, jakie fragmenty rządu chcą wziąć w swoją odpowiedzialność, tak, żeby było poczucie partnerstwa".

Dodała, że "po stronie Polski 2050 jest takie przekonanie, że my naprawdę musimy pójść wokół spraw zgodnie do przodu".

- Nawet jesteśmy gotowi gdzieś się cofnąć i gdzieś ustąpić byleby ten rząd poszedł do przodu i zakończył personalne opery mydlane, bo tego wszyscy mają już dość - dodała.

Szłapka: premier wyraźnie się wypowiedział

Rzecznik rządu Adam Szłapka pytany był we wtorek rano w TVP Info, czy drugi element rekonstrukcji będzie w listopadzie, bo liderzy Polski 2050 utrzymują, że kiedy Szymon Hołownia straci funkcję marszałka, to należy im się funkcja wicepremiera.

- Zgodnie z umową koalicyjną marszałek zmieni się w połowie kadencji. Ta umowa się nie zmieni. Jeśli chodzi o wicepremiera dla Polski 2050 w tej rekonstrukcji, to pan premier bardzo wyraźnie się w tej sprawie wypowiedział - powiedział Szłapka.

Dopytywany, czy była mowa na poniedziałkowym spotkaniu liderów koalicji o drugim elemencie rekonstrukcji, w listopadzie, powiedział, że "wszystkie informacje w tym tygodniu, a to, co będzie w listopadzie, to będzie w listopadzie".