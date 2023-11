Wokalistka o wydarzeniach na koncercie w Radomiu. "Moja nietykalność cielesna została mi odebrana"

Wokalistka duetu Atlvnta Kasia Golomska opisała w mediach społecznościowych wtargnięcie na scenę mężczyzny podczas koncertu w Radomiu. Pisze o odebraniu jej "nietykalności cielesnej". "Do teraz nie mogę uwierzyć, że to się naprawdę wydarzyło" - zaznacza artystka.

Jak czytamy w oświadczeniu, które Kasia Golomska w poniedziałek zamieściła na Instagramie, do zdarzenia doszło podczas sobotniego koncertu w Radomiu. "Moja nietykalność cielesna została mi odebrana przez osobę, która pod żadnym pozorem nie powinna znaleźć się na scenie. Zostałam klepnięta w tyłek przez zupełnie obcego mężczyznę. Na scenie. Podczas własnego koncertu. Do teraz nie mogę uwierzyć, że to się naprawdę wydarzyło" - przekazała piosenkarka we wpisie, który pojawił się również na profilu duetu Atlvnta.