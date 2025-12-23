Wójcik w "Kropce nad i" o decyzji Nawrockiego: trochę mnie zdziwiła, no, ale jest lokatorem

Wójcik: zdziwiło mnie trochę odejście od zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim Źródło: TVN24

Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości, był pytany w TVN24 o decyzję prezydenta, który zerwał ze zwyczajem zapoczątkowanym przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Trela: Nawrockiemu najbliżej do Brauna i Mentzena

Poseł zaznaczył, że "nie przeszkadza mu Chanuka". - Szczerze mówię, że mnie to trochę zdziwiło. Natomiast jest lokatorem Pałacu Prezydenckiego... - dodał, mówiąc o Karolu Nawrockim.

Wójcikowi przerwał wtedy poseł Lewicy Tomasz Trela, który ocenił, że "to jest bardzo dobre określenie".

- On (Karol Nawrocki - red.) decyduje, jakie są zwyczaje, jakie święta, co jest obchodzone, co nie. Czy być w ten sposób bliżej ludzi, czy nie - dokończył Wójcik.

Trela wtórował, że "Karol Nawrocki chce być bliżej ludzi". - Ale jemu najbliżej do Grzegorza Brauna, Sławomira Mentzena i tych szurów (oszołomów - red.) z Konfederacji. On nie myśli o tym, że jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Nie bierze racji z każdej strony, tylko uśmiecha się do skrajnych prawicowych partii - ocenił poseł Lewicy.

Sojusz PiS z Braunem? Wójcik: nie wyobrażam sobie

Pytany o to, czy wyobraża sobie sojusz z Grzegorzem Braunem w przyszłości, Wójcik odparł, że "nie za bardzo". - Nie wyobrażam sobie, bo nie podobają mi się pewne (jego - red.) poglądy - uzupełnił.

Poseł PiS dostał też pytanie o to, do której z rywalizujących ze sobą frakcji w PiS przynależy. Przypomniał, że wywodzi się ze środowiska Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry, ale "jest rzeczą oczywistą, że liderem jest Jarosław Kaczyński".

- Są rzeczywiście różne wizje rozwoju Prawa i Sprawiedliwości. Nurt bardziej centroprawicowy to są poglądy bliżej pana Mateusza Morawieckiego - przyznał Wójcik. Dodał jednak, że "przeciwnikiem jest Donald Tusk i ich (KO - red.) trzeba po prostu odsunąć" od władzy.

- Z jednej strony cieszę się, że tam jest taka awantura, a z drugiej strony widzę, że ta awantura jest o coś - powiedział Trela. Poseł Lewicy ocenił, że w PiS "jest mocna grupa, która nie widzi nic złego w sojuszu z Konfederacją i Grzegorzem Braunem". - To jest bardzo niepokojące - skonstatował.

Kolędowanie w "Kropce nad i"

Na zakończenie programu prowadząca Monika Olejnik wręczyła gościom kartki z wydrukowanymi kolędami. Posłowie zaintonowali "Przybieżeli do Betlejem". Wójcik zaśmiał się i powiedział, że pierwszy raz śpiewał w audycji TVN24.

Trela życzył "zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia", a Wójcik "spokoju, pokoju" i braku rozmów o polityce przy świątecznych stołach.

