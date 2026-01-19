Karol Nawrocki "został zaproszony" do Rady Pokoju

Jak przebiega zawieszenie broni w Strefie Gazy? Relacja Macieja Worocha Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według agencji AFP, zaproszenia wysłano do około 60 krajów, w tym do Egiptu, Turcji i Kanady. Kreml przekazał w poniedziałek, że rosyjski przywódca Władimir Putin otrzymał propozycję dołączenia do Rady Pokoju. W niedzielę zaproszenie otrzymane od USA opublikował w niedzielę węgierski premier Viktor Orban.

Onet, powołując się na dwa niezależne źródła, podał, że propozycję dołączenia do Rady Pokoju dostał prezydent Karol Nawrocki. Redakcja tvn24.pl zwróciła się z pytaniem w tej sprawie do kancelarii prezydenta. Czekamy na odpowiedź.

Rada Pokoju

Powołanie Rady Pokoju zostało zapisane w planie pokojowym, na który zgodziły się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas. Rada ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy i zarządzanie tym terytorium.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA ogłosił wdrożenie drugiej fazy rozejmu. Od 10 października 2025 r. trwa zawieszenie broni. Kolejny etap zakłada wycofanie się Izraela z większej części Strefy Gazy, rozmieszczenie na tym terytorium Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych (ISF) i ustanowienie nowej struktury rządowej. Postuluje on również rozbrojenie Hamasu, co jest też jednym z głównych postulatów Izraela.

Przewodniczącym zarządu Rady Pokoju jest prezydent USA Donald Trump. W ramach organu działać mają dwa komitety. W skład jednego z nich wchodzą: szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, zięć Trumpa Jared Kushner, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, amerykański miliarder Marc Rowan, prezes Banku Światowego Ajay Banga i były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Trumpa Robert Gabriel.

W skład drugiego komitetu wykonawczego wchodzą: wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, Kushner, Blair, Rowan, minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan, katarski dyplomata wysokiego szczebla Ali Thawadi, szef egipskiego wywiadu Hasan Raszad, ministra stanu ds. współpracy międzynarodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich Rim Al-Haszimy, biznesmen Yakir Gabay, była koordynatorka ds. humanitarnych ONZ Sigrid Kaag i były wysłannik ONZ na Bliski Wschód Nikołaj Mładenow.