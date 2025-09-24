Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki zdradził, o czym rozmawiał z Trumpem. "Nawiązał do sytuacji w Polsce"

G1krpayWcAEULQ4
Nawrocki o rozmowie z Donaldem Trumpem: nawiązał do sytuacji w Polsce
Źródło: TVN24
Prezydent Donald Trump przekazał mi, że "Stany Zjednoczone są z Polską" i bardzo cieszy się z "głębokiej" relacji między naszymi państwami - powiedział dziennikarzom prezydent Karol Nawrocki. Z przywódcą USA spotkał się we wtorek na marginesie obrad ONZ.

Polski prezydent przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, gdzie we wtorek przemawiał na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Podczas środowego briefingu prasowego Nawrocki został zapytany, o czym rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem, z którym spotkał się na marginesie obrad.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki: Stoimy w punkcie zwrotnym historii. Dla Rosji całe narody to własność kolonialna

Nawrocki: Stoimy w punkcie zwrotnym historii. Dla Rosji całe narody to własność kolonialna

Świat
Nawrocki: zabiegamy o udział w pracach G20

Nawrocki: zabiegamy o udział w pracach G20

Odpowiedział, że rozmowa odnosiła się do wystąpienia Trumpa przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, które - jak mówił Nawrocki - "wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie".

- Przekazałem prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że było to świetne wystąpienie - dodał Nawrocki i powiedział, że amerykański prezydent "nawiązał do sytuacji w Polsce, w Europie Środkowej". - Przekazał mi, że Stany Zjednoczone są z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi - mówił.

Ocenił, że było to "bardzo miłe spotkanie".

Nawrocki: patrzę na nasze granice jak na świętość

Nawrocki był też pytany przez korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wronę, czy nie obawia się, że Rosja będzie chciała sprowokować Polskę poprzez naruszenie naszej przestrzeni powietrznej samolotem. We wtorek na pytanie dziennikarki, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać samoloty Rosji wlatujące w przestrzeń Sojuszu, prezydent Trump odpowiedział twierdząco.

- Wojsko Polskie (...) jest gotowe zawsze do tego, aby reagować w sposób prawidłowy na łamanie polskiej granicy - odpowiedział polski prezydent. Jak podkreślił, "nie możemy zastanawiać się, czy łamanie granic powietrznych, czy ataki na Morzu Bałtyckim, czy w ogóle łamanie granic państw niepodległych i suwerennych może pozostać bez odpowiedzi".

- Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych zapewniam, że w zakresie moich decyzji jako prezydenta Polski patrzę na nasze granice jako na świętość, której nie można łamać i Wojsko Polskie powinno na to reagować w sposób prawidłowy - dodał.

Zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń? Trump: tak. Sikorski: przyjąłem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń? Trump: tak. Sikorski: przyjąłem

Świat

Według Nawrockiego, jeżeli Donald Trump dzieli się takimi deklaracjami, to "znaczy, że ma świadomość, jak ważna jest niepodległość i granice dla takich państw jak Polska i inne kraje Europy Środkowej".

- Jeśli chodzi o obawy, (...) to są zawsze trudne decyzje. Natomiast prezydentem Polski nie może być człowiek, który ma obawy o to, jak zareaguje Wojsko Polskie w kontekście łamania naszych granic. Dopóki będę prezydentem, będę dążył do tego, aby w sposób jednoznaczny bronić granic Polski i polskiej przestrzeni powietrznej. Wierzę w polskiego żołnierza i też wierzę w naszych sojuszników w Sojuszu Północnoatlantyckim - oświadczył.

Nawrocki
Nawrocki: Wojsko Polskie jest gotowe do tego, aby zawsze reagować odpowiednio na łamanie polskiej granicy

Nawrocki: naturalne, że spotkam się z Zełenskim

Zapytany, czy jest możliwe jego spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Nawrocki odpowiedział twierdząco. - Oczywiście spotkanie w Kijowie z prezydentem Zełenskim, w tym aktywnym czasie mojej dyplomacji, jest możliwe. Teraz kończę pierwszy miesiąc spotkań w Europie i na świecie, ale to naturalne, że spotkam się z prezydentem Zełenskim - zadeklarował.

Nawrocki uzupełnił, że na marginesie obrad rozmawiał "krótko" z ukraińskim prezydentem i była to "wymiana uprzejmości". Relacjonował, że omawiali to, z czym zmagają się Polacy, kraje Europy Środkowej i Ukraina.

Nawrocki Zełenski
Nawrocki: to naturalne, że spotkam się z Zełenskim
Źródło: TVN24

Prezydent USA we wtorek w mediach społecznościowych oświadczył, że "Ukraina jest w stanie walczyć i odzyskać całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie". Dopytywany o tę zmianę stanowiska Trumpa, polski prezydent podkreślił, że jest z nim w stałym kontakcie, więc nie uznaje tego za "radykalną zmianę w samym sercu Donalda Trumpa, ale zmianę publiczną".

Zapewnił, że przy okazji swoich spotkań i rozmów telefonicznych z Trumpem, rozmawiał o tym, "jaka jest istota Federacji Rosyjskiej". Zaznaczył, że prezydent USA liczy się ze zdaniem Polaków i polskiego prezydenta. Stwierdził, że to "dla nas dobre informacje".

"Ukraina jest w stanie odzyskać cały kraj", Rosja jak "papierowy tygrys". Trump "w pełni zrozumiał" sytuację
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ukraina jest w stanie odzyskać cały kraj", Rosja jak "papierowy tygrys". Trump "w pełni zrozumiał" sytuację

Świat

"Putin powinien zostać osądzony"

Nawrocki był także pytany o to, jak widzi swoją rolę w prezentowaniu światu polskiej perspektywy na Rosję i odpowiedzialności rosyjskiego przywódcy za wojnę w Ukrainie. Prezydent stwierdził, że to "istota jego postawy we wszystkich kwestiach międzynarodowych".

- Nie czytam roli prezydenta Polski, jako rola człowieka, który powinien się dopasowywać do narracji, ale jednoznacznie, niezależnie od tego, jak wygląda narracja międzynarodowa, realizować będę polski interes. To jest dla mnie najważniejsze - mówił.

- Uznaję, że Władimir Putin powinien zostać osądzony. Jednocześnie zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem i zgadzam się z jego analizą sytuacji w samej Europie - dodał. Zdaniem Nawrockiego "nasza emocja polityczna w Polsce i w Europie Środkowej jest odległa od tej w Europie Zachodniej w wielu zakresach", takich jak polityka klimatyczna.

Czy Nawrocki podpisze ustawę o pomocy Ukraińcom?

Prezydent nie odpowiedział na pytanie, czy podpisze uchwaloną przez parlament ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zaznaczył, że na decyzję ma czas do 10 października Prezydent ma 21 dni na podpisanie przedstawionych mu ustaw, z wyjątkiem ustaw pilnych i budżetowej.

Miliardy złotych. Jak Ukraińcy zasilają polski budżet
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Miliardy złotych. Jak Ukraińcy zasilają polski budżet

Michał Istel

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada m.in. przedłużenie legalnego pobytu uchodźcom w Polsce do marca 2026 r. i uzależnienie wypłaty świadczeń socjalnych obcokrajowcom od aktywności zawodowej. Obecnie okres, w którym nie wymaga się od uchodźców z Ukrainy legalizacji pobytu, wygasa z końcem września.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/marcin_przydacz

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiUSA
Czytaj także:
Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Auta jak kostki domina.Skala żywiołu na zdjęciach
METEO
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
11-latka na hulajnodze elektrycznej potrącona przez auto
Łódź
imageTitle
Polska - Włochy w półfinale MŚ. Kiedy i o której godzinie mecz?
EUROSPORT
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Ogromne kontrowersje w sprawie pensji. "Coś tutaj nie gra"
Joanna Rubin-Sobolewska
imageTitle
Australia ponownie najlepsza w sztafecie. Pech mistrzyni świata
Najnowsze
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Pytania o relacje z Sikorskim. Nawrocki: tak powinno zostać, tak powinno być zawsze
Polska
imageTitle
Dlaczego ten tytuł i rekord świata smakują Oli Mirosław wyjątkowo?
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski przemawiał w ONZ. Podał przykład Polski
Świat
Kosiniak i Hołownia śmieją się w sejmie
"Auć, auć" i "dawanie po razie". Seria żartów w Sejmie
Polska
shutterstock_2376208007
Plaga oszustw z wykorzystaniem wizerunku znanych osób. Urząd zabiera głos
BIZNES
Przymrozki
Lokalnie mogą pojawić się przymrozki
METEO
imageTitle
Azjatyccy kibice oszaleli na punkcie Graniecznego. "Nie wiem, czym sobie zasłużyłem"
EUROSPORT
Prawo jazdy (zdjęcie ilustracyjne)
12 osób oskarżonych o handel prawami jazdy
Katowice
Policja szuka 63-letniego Józefa Kozoduja
Próbował zabić żonę. Trwa obława za tym mężczyzną
Kielce
Wystawa "Starsze miasto" w Muzeum Woli
Starsi państwo w "Starszym mieście"
Piotr Bakalarski
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Tragedia w kościele. Nie żyje 56-letni proboszcz
Świat
Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania
Zgubił się podczas grzybobrania, mówi tylko po włosku
WARSZAWA
Jednostki Globalnej Flotylli Sumud zmierzają do Strefy Gazy z Barcelony, 31 sierpnia 2025
MSZ po ataku na flotyllę: polscy obywatele są bezpieczni
Świat
Syreny alarmowe (zdjęcie ilustarcyjne)
Spokojnie, to tylko próba. Zawyją syreny alarmowe
Lubuskie
TikTok
Śledztwo w sprawie TikToka. Władze o "szkodliwym wpływie"
BIZNES
Wrocław ogranicza nocną sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
W całym mieście nocna prohibicja już od 9 października
Wrocław
Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli
Zakażenie salmonellą w przedszkolu. Placówka zamknięta do odwołania
Rzeszów
Praca zdalna. Kontrola trzeźwości
Kaczyński o alkoholizmie kobiet. "To uproszczenie, które więcej zaciemnia"
Piotr Wójcik
Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria zatrzymała trzy osoby. Chodzi o przetargi dla szpitala wojskowego
Szczecin
Sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku
Polska
Dachowanie na Pradze
Auto dachowało na chodniku po zderzeniu z radiowozem
WARSZAWA
Choć mrówki nie podlegały przepisom CITES, ich przewóz wymagał zgłoszenia organowi celnemu
Żywe mrówki ukryte w zabawkach
Katowice
imageTitle
Komenda przyjął potężny cios od Kurka. To musiało boleć
EUROSPORT
Jechał i zostawiał za sobą trwały ślad w jezdni
Jechał i żłobił jezdnię. Może mieć problemy. Nagranie
Łódź
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Drogowcy na Ursynowie i Białołęce, będą zmiany w ruchu
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica